Изумительный штрудель с грибами, курицей и сыром: пошаговый рецепт
Такой штрудель получается сочным и очень сытным.
Приготовленный из слоеного теста штрудель с курицей и грибами станет отличным самостоятельным блюдом, а также послужит в качестве перекуса на работе или в поездке. Готовится он очень просто, если под рукой есть все необходимые ингредиенты.
Штрудель с курицей и грибами
Ингредиенты:
- Слоеное тесто – 1 кг;
- Куриное филе – 700 гр;
- Шампиньоны – 700 гр;
- Лук – 1 шт;
- Твердый сыр – 250 г
- Сметана (21%) – 60 гр;
- Сливочное масло.
Способ приготовления:
Разморозить тесто. Грибы и лук нарезать на мелкие кусочки посолить и пожарить на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Остудить.
Куриное филе отварить в подсоленной воде, нарезать небольшими кубиками и добавить к грибам. Сыр натереть на крупной терке, перемешать с грибами и курицей. Добавить сметану.
Тесто тонко раскатать. Вдоль одной стороны выложить начинку. Сливочное масло растопить, смазать тесто вокруг начинки, завернуть тесто в рулет, защипнуть края.
Выложить штрудель на противень, застеленный пергаментом. Смазать растопленным сливочным маслом. Выпекать в разогретой до 190°C духовке в течение 30–40 минут до румяной корочки.
Готовый штрудель порезать на порционные куски и разложить на тарелки, подать на стол.