Изумительный штрудель с грибами, курицей и сыром: пошаговый рецепт

Такой штрудель получается сочным и очень сытным.

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Приготовленный из слоеного теста штрудель с курицей и грибами станет отличным самостоятельным блюдом, а также послужит в качестве перекуса на работе или в поездке. Готовится он очень просто, если под рукой есть все необходимые ингредиенты.

Штрудель с курицей и грибами

Ингредиенты:

Слоеное тесто – 1 кг;

Куриное филе – 700 гр;

Шампиньоны – 700 гр;

Лук – 1 шт;

Твердый сыр – 250 г

Сметана (21%) – 60 гр;

Сливочное масло.

Способ приготовления:

Разморозить тесто. Грибы и лук нарезать на мелкие кусочки посолить и пожарить на разогретой сковороде с растительным маслом до золотистого цвета. Остудить.

Куриное филе отварить в подсоленной воде, нарезать небольшими кубиками и добавить к грибам. Сыр натереть на крупной терке, перемешать с грибами и курицей. Добавить сметану.

Тесто тонко раскатать. Вдоль одной стороны выложить начинку. Сливочное масло растопить, смазать тесто вокруг начинки, завернуть тесто в рулет, защипнуть края.

Выложить штрудель на противень, застеленный пергаментом. Смазать растопленным сливочным маслом. Выпекать в разогретой до 190°C духовке в течение 30–40 минут до румяной корочки.

Готовый штрудель порезать на порционные куски и разложить на тарелки, подать на стол.

Напомним, как приготовить курицу в сливочно-сырном соусе.