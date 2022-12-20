Дивовижний штрудель із грибами, куркою та сиром: покроковий рецепт
Такий штрудель виходить соковитим і дуже ситним.
Приготовлений із листкового тіста штрудель із куркою та грибами стане чудовою самостійною стравою, а також послужить як перекус на роботі або в поїздці. Готується він просто, якщо під рукою є всі необхідні інгредієнти.
Штрудель із куркою та грибами
Інгредієнти:
- Листкове тісто — 1 кг;
- Куряче філе — 700 гр;
- Печериці — 700 гр;
- Цибуля — 1 шт;
- Твердий сир — 250 г
- Сметана (21%) — 60 г;
- Вершкове масло.
Спосіб приготування:
Розморозити тісто. Гриби та цибулю нарізати на дрібні шматочки, посолити й посмажити на розігрітій сковороді з олією до золотистого кольору. Остудити.
Куряче філе відварити в підсоленій воді, нарізати невеликими кубиками й додати до грибів. Сир натерти на тертці, перемішати з грибами та куркою. Додати сметану.
Тісто тонко розкотити. Уздовж однієї сторони викласти начинку. Вершкове масло розтопити, змастити тісто навколо начинки, загорнути тісто в рулет, защипнути краї.
Викласти штрудель на лист, застелений пергаментом. Змастити розтопленим вершковим маслом. Випікати в розігрітій до 190° C духовці протягом 30-40 хвилин до рум'яної скоринки.
Готовий штрудель нарізати на порційні шматки та розкласти на тарілки, подати на стіл.