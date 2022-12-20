Дивовижний штрудель із грибами, куркою та сиром: покроковий рецепт

Такий штрудель виходить соковитим і дуже ситним.

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Приготовлений із листкового тіста штрудель із куркою та грибами стане чудовою самостійною стравою, а також послужить як перекус на роботі або в поїздці. Готується він просто, якщо під рукою є всі необхідні інгредієнти.

Штрудель із куркою та грибами

Інгредієнти:

Листкове тісто — 1 кг;

Куряче філе — 700 гр;

Печериці — 700 гр;

Цибуля — 1 шт;

Твердий сир — 250 г

Сметана (21%) — 60 г;

Вершкове масло.

Спосіб приготування:

Розморозити тісто. Гриби та цибулю нарізати на дрібні шматочки, посолити й посмажити на розігрітій сковороді з олією до золотистого кольору. Остудити.

Куряче філе відварити в підсоленій воді, нарізати невеликими кубиками й додати до грибів. Сир натерти на тертці, перемішати з грибами та куркою. Додати сметану.

Тісто тонко розкотити. Уздовж однієї сторони викласти начинку. Вершкове масло розтопити, змастити тісто навколо начинки, загорнути тісто в рулет, защипнути краї.

Викласти штрудель на лист, застелений пергаментом. Змастити розтопленим вершковим маслом. Випікати в розігрітій до 190° C духовці протягом 30-40 хвилин до рум'яної скоринки.

Готовий штрудель нарізати на порційні шматки та розкласти на тарілки, подати на стіл.

Нагадаємо, як приготувати курку у вершково-сирному соусі.