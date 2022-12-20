Простой рецепт домашней куриной колбасы
Куриная колбаса готовится по тому же принципу, что и домашняя свиная колбаса.
Куриная колбаса получается не такой жирной, однако сочной и очень вкусной. Подготовленные сырые колбаски из курицы могут коптиться, отвариваться или, что самое вкусное, запекаться. Колбаса из мяса птицы в духовке может стать изюминкой праздничного застолья.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 кг.
- куриные голени – 8 шт.
- чеснок — 2 зубчика
- соль – 1 столовая ложка
- молотый перец — 1 чайная ложка
- молотая красная паприка – порция по вкусу
Способ приготовления:
Нарезаем куриное филе на небольшие кусочки. Затем ножом дробим на маленькие кусочки, но не должен получится фарш. Перекладываем мясо в глубокую миску.
Очищаем куриные голени от кожи и костей. Кожу и кости не выбрасываем, они пригодятся дальше для бульона.
Мясо нарезаем на куски, а затем большим ножом рубим на более мелкие куски. Добавляем в миску к филе.
В кастрюлю перекладываем кости и шкурки, заливаем литром воды. Ставим на огонь и с момента когда закипит, готовим еще 30 минут.
Когда бульон сварился, начинаем приправлять мясо. К подготовленному мясу добавляем молотый перец, соль и выжимаем два зубчика чеснока. Вливаем 160 мл. бульона и хорошо вымешиваем.
Миску накрываем пищевой пленкой и оставляем на всю ночь в холодильнике.
Рукав для запекания разрезаем по бокам и разворачиваем, чтобы получился один сплошной отрезок пленки. По центру пленку хорошо посыпаем молотой красной паприкой. Берем половину мяса, ставим на центр и формируем колбаску. Закручиваем пленкой, как конфету. Концы связываем шпагатом, а также шпагатом переплетаем саму колбасу, как ветчину.
Со второй частью мяса делаем то же самое.
Колбасу можно сварить и запечь. Если варить, то нужно поставить колбасу в глубокую кастрюлю и залить водой, чтобы ее полностью накрыла. Когда вода закипит, варить еще 60 минут. Если запекать, то 60 мин. при температуре 160 С.
После того колбасу, оставляем на 3-4 часа, чтобы полностью остыла.
Напомним, рецепт ленивых куриных котлет с грибами.