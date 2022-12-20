Простой рецепт домашней куриной колбасы

Куриная колбаса готовится по тому же принципу, что и домашняя свиная колбаса.

Related video

Куриная колбаса получается не такой жирной, однако сочной и очень вкусной. Подготовленные сырые колбаски из курицы могут коптиться, отвариваться или, что самое вкусное, запекаться. Колбаса из мяса птицы в духовке может стать изюминкой праздничного застолья.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 кг.

куриные голени – 8 шт.

чеснок — 2 зубчика

соль – 1 столовая ложка

молотый перец — 1 чайная ложка

молотая красная паприка – порция по вкусу

Способ приготовления:

Нарезаем куриное филе на небольшие кусочки. Затем ножом дробим на маленькие кусочки, но не должен получится фарш. Перекладываем мясо в глубокую миску.

Очищаем куриные голени от кожи и костей. Кожу и кости не выбрасываем, они пригодятся дальше для бульона.

Мясо нарезаем на куски, а затем большим ножом рубим на более мелкие куски. Добавляем в миску к филе.

В кастрюлю перекладываем кости и шкурки, заливаем литром воды. Ставим на огонь и с момента когда закипит, готовим еще 30 минут.

Когда бульон сварился, начинаем приправлять мясо. К подготовленному мясу добавляем молотый перец, соль и выжимаем два зубчика чеснока. Вливаем 160 мл. бульона и хорошо вымешиваем.

Миску накрываем пищевой пленкой и оставляем на всю ночь в холодильнике.

Рукав для запекания разрезаем по бокам и разворачиваем, чтобы получился один сплошной отрезок пленки. По центру пленку хорошо посыпаем молотой красной паприкой. Берем половину мяса, ставим на центр и формируем колбаску. Закручиваем пленкой, как конфету. Концы связываем шпагатом, а также шпагатом переплетаем саму колбасу, как ветчину.

Со второй частью мяса делаем то же самое.

Колбасу можно сварить и запечь. Если варить, то нужно поставить колбасу в глубокую кастрюлю и залить водой, чтобы ее полностью накрыла. Когда вода закипит, варить еще 60 минут. Если запекать, то 60 мин. при температуре 160 С.

После того колбасу, оставляем на 3-4 часа, чтобы полностью остыла.

Напомним, рецепт ленивых куриных котлет с грибами.