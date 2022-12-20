Простий рецепт домашньої курячої ковбаси

Куряча ковбаса готується за тим самим принципом, що й домашня свиняча ковбаса.

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Куряча ковбаса виходить не такою жирною, проте соковитою та дуже смачною. Підготовлені сирі ковбаски з курки можна коптити, відварювати або, що найсмачніше, запікати. Ковбаса з м'яса птиці у духовці може стати родзинкою святкового застілля.

Інгредієнти:

куряче філе — 1 кг

курячі гомілки — 8 шт.

часник — 2 зубчики

сіль — 1 столова ложка

мелений перець — 1 чайна ложка

мелена червона паприка — порція до смаку

Спосіб приготування:

Нарізаємо куряче філе на невеликі шматочки. Потім ножем дробимо на маленькі шматочки, але не повинен вийти фарш. Перекладаємо м'ясо у глибоку миску.

Очищаємо курячі гомілки від шкіри та кісток. Шкіру і кістки не викидаємо, вони стануть у пригоді далі для бульйону.

М'ясо нарізаємо на шматки, а потім великим ножем рубаємо на дрібніші шматки. Додаємо в миску до філе.

У каструлю перекладаємо кістки та шкірки, заливаємо водою. Ставимо на вогонь і з моменту, коли закипить, готуємо ще 30 хвилин.

Коли бульйон зварився, починаємо приправляти м'ясо. До підготовленого м'яса додаємо мелений перець, сіль і вичавлюємо два зубчики часнику. Вливаємо 160 мл бульйону і добре вимішуємо.

Миску накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на всю ніч у холодильнику.

Рукав для запікання розрізаємо з боків і розвертаємо, щоб вийшов один суцільний відрізок плівки. По центру плівку добре посипаємо меленою червоною паприкою. Беремо половину м'яса, ставимо на центр та формуємо ковбаску. Закручуємо плівкою, як цукерку. Кінці зв'язуємо шпагатом, а також шпагатом переплітаємо саму ковбасу, як шинку.

З другою частиною м'яса робимо те саме.

Ковбасу можна зварити та запекти. Якщо варити, потрібно поставити ковбасу в глибоку каструлю і залити водою, щоб її повністю накрила. Коли вода закипить, варити ще 60 хв. Якщо запікати, то 60 хв за температури 160° С.

Після того ковбасу залишаємо на 3-4 години, щоб повністю охолола.

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