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Еда

Как запечь мясо на Рождество: свинина с луком и грибами

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Фото: Getty Images

Готовится такое мясо легко и достаточно быстро.

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Запеченную свинину можно смело подавать на обед как горячей, так и холодной – нарезав ее тонкими ломтиками. Мяса получается много, к тому же это станет отличным дополнением к праздничному столу

Ингредиенты:

  • 1,80 кг свиной шеи
  • куркума
  • соль
  • черный и сладкий перец (специи)
  • мускатный орех
  • розмарин
  • соль
  • 2 столовые ложки горчицы
  • 4 столовые ложки масла
  • 4 зерна душистого перца
  • 1 лавровый лист
  • 100 грамм лука
  • 100 грамм грибов
  • 2 зубчика чеснока
  • 2 чайные ложки сушеных овощей (без соли)

Способ приготовления:

Свиную шею промыть и обсушить. Переложите в большую сковороду или миску. Добавьте щепотку куркумы, сладкого и острого перца, мускатный орех, розмарин, соль и горчицу, растительное масло, черный перец горошком. Натереть всем этим мясо, накрыть крышкой и поставить в холодильник на ночь.

На следующий день выложить мясо и специи в рукав для запекания.

Лук почистить, промыть и порезать четвертинками. Грибы почистить, промыть и разрезать пополам (или толстыми ломтиками). Чеснок очистить от шелухи, промыть и нарезать дольками, а затем вместе с луком и грибами выложить на мясо. Полиьб все маслом и посыпать сушеными овощами.

Закрепите рукав застежкой и положите все в жаропрочную посуду или в металлическую форму для выпечки. Поставить в разогретую духовку и выпекать около 2 часов при 175 °C.

Подавать блюдо горячим с картофелем или любым салатом. Охлажденное мясо можно также тонко нарезать и подать на стол как холодную тарелку.

Напомним, простой рецепт домашней куриной колбасы.