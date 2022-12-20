Как запечь мясо на Рождество: свинина с луком и грибами
Готовится такое мясо легко и достаточно быстро.
Запеченную свинину можно смело подавать на обед как горячей, так и холодной – нарезав ее тонкими ломтиками. Мяса получается много, к тому же это станет отличным дополнением к праздничному столу
Ингредиенты:
- 1,80 кг свиной шеи
- куркума
- соль
- черный и сладкий перец (специи)
- мускатный орех
- розмарин
- соль
- 2 столовые ложки горчицы
- 4 столовые ложки масла
- 4 зерна душистого перца
- 1 лавровый лист
- 100 грамм лука
- 100 грамм грибов
- 2 зубчика чеснока
- 2 чайные ложки сушеных овощей (без соли)
Способ приготовления:
Свиную шею промыть и обсушить. Переложите в большую сковороду или миску. Добавьте щепотку куркумы, сладкого и острого перца, мускатный орех, розмарин, соль и горчицу, растительное масло, черный перец горошком. Натереть всем этим мясо, накрыть крышкой и поставить в холодильник на ночь.
На следующий день выложить мясо и специи в рукав для запекания.
Лук почистить, промыть и порезать четвертинками. Грибы почистить, промыть и разрезать пополам (или толстыми ломтиками). Чеснок очистить от шелухи, промыть и нарезать дольками, а затем вместе с луком и грибами выложить на мясо. Полиьб все маслом и посыпать сушеными овощами.
Закрепите рукав застежкой и положите все в жаропрочную посуду или в металлическую форму для выпечки. Поставить в разогретую духовку и выпекать около 2 часов при 175 °C.
Подавать блюдо горячим с картофелем или любым салатом. Охлажденное мясо можно также тонко нарезать и подать на стол как холодную тарелку.
Напомним, простой рецепт домашней куриной колбасы.