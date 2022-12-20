Як запекти м'ясо на Різдво: свинина з цибулею та грибами
Готується таке м'ясо легко та досить швидко.
Запечену свинину можна сміливо подавати на обід як гарячою, так і холодною – нарізавши тонкими скибочками. М'яса виходить багато, до того ж це стане чудовим доповненням до святкового столу.
Інгредієнти:
- 1,8 кг свинячої шиї
- куркума
- сіль
- чорний та солодкий перець (спеції)
- мускатний горіх
- розмарин
- сіль
- 2 столові ложки гірчиці
- 4 столові ложки олії
- 4 зерна запашного перцю
- 1 лавровий лист
- 100 грам цибулі
- 100 грам грибів
- 2 зубчики часнику
- 2 чайні ложки сушених овочів (без солі)
Спосіб приготування:
Свинячу шию промийте та обсушіть. Перекладіть у велику сковороду чи миску. Додайте щіпку куркуми, солодкого та гострого перцю, мускатний горіх, розмарин, сіль та гірчицю, олію, чорний перець горошком. Натріть цим м'ясо, накрийте кришкою і поставте в холодильник на ніч.
Наступного дня викладіть м'ясо та спеції у рукав для запікання.
Цибулю почистіть, промийте і наріжте четвертинками. Гриби почисттіть, промийте та розріжте навпіл (або товстими скибочками). Часник очистіть від лушпиння, промийте і наріжте частинками, а потім разом із цибулею та грибами викладідь на м'ясо. Полийте все олією і посипте сушеними овочами.
Закріпіть рукав застібкою і покладіть все в жароміцний посуд або металеву форму для випічки. Поставте в розігріту духовку та випікайте близько 2 годин при 175 °C.
Подавайте страву гарячою з картоплею або будь-яким салатом. Охолоджене м'ясо можна тонко нарізати і подати на стіл як холодну тарілку.
Нагадаємо, простий рецепт домашньої курячої ковбаси.