Як запекти м'ясо на Різдво: свинина з цибулею та грибами

Готується таке м'ясо легко та досить швидко.

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Запечену свинину можна сміливо подавати на обід як гарячою, так і холодною – нарізавши тонкими скибочками. М'яса виходить багато, до того ж це стане чудовим доповненням до святкового столу.

Інгредієнти:

1,8 кг свинячої шиї

куркума

сіль

чорний та солодкий перець (спеції)

мускатний горіх

розмарин

сіль

2 столові ложки гірчиці

4 столові ложки олії

4 зерна запашного перцю

1 лавровий лист

100 грам цибулі

100 грам грибів

2 зубчики часнику

2 чайні ложки сушених овочів (без солі)

Спосіб приготування:

Свинячу шию промийте та обсушіть. Перекладіть у велику сковороду чи миску. Додайте щіпку куркуми, солодкого та гострого перцю, мускатний горіх, розмарин, сіль та гірчицю, олію, чорний перець горошком. Натріть цим м'ясо, накрийте кришкою і поставте в холодильник на ніч.

Наступного дня викладіть м'ясо та спеції у рукав для запікання.

Цибулю почистіть, промийте і наріжте четвертинками. Гриби почисттіть, промийте та розріжте навпіл (або товстими скибочками). Часник очистіть від лушпиння, промийте і наріжте частинками, а потім разом із цибулею та грибами викладідь на м'ясо. Полийте все олією і посипте сушеними овочами.

Закріпіть рукав застібкою і покладіть все в жароміцний посуд або металеву форму для випічки. Поставте в розігріту духовку та випікайте близько 2 годин при 175 °C.

Подавайте страву гарячою з картоплею або будь-яким салатом. Охолоджене м'ясо можна тонко нарізати і подати на стіл як холодну тарілку.

Нагадаємо, простий рецепт домашньої курячої ковбаси.