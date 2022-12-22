Хрустящее тесто и нежный крем. Простой рецепт торта "Мишка"
Для этого торта оригинально выпекаются коржи с меренгой, что придает десерту интересную структуру.
Обычно торты пекутся так: один большой корж разрезается и промазывается кремом. Но для торта "Мишка" коржи выпекаются сразу с меренгой, что упрощает приготовление. А результат получается изумительно вкусным.
Сочетание хрустящих коржей и нежного масляного крема – этот торт стоит того, чтобы его приготовить.
Торт "Мишка"
Ингредиенты:
Для теста:
- Мука – 450 гр;
- Пять яичных желтков;
- Сливочное масло – 200 гр;
- Сметана – 1,5 ст.л.;
- Сода – 1,5 ч.л.;
- Цедра одного лимона, щепотка соли.
Для меренги:
- Сахар — 200 гр;
- Грецкие орехи – 150 гр;
- Пять белков.
Для крема:
- Сливочное масло – 300 гр;
- Одна банка сгущенного молока.
Для глазури:
- Сливки 33% — 70 мл;
- Черный шоколад – 200 гр.
Просеиваем муку в миску. Натираем в муку сливочное масло на крупной терке. Чтобы оно меньше пачкало терку, окунаем его время от времени в муку. Перемешиваем масло и муку, пока не образуется крошка. Добавляем сметану, соду, желтки, цедру одного лимона и щепотку соли и перемешиваем снова. Перемешиваем и месим, пока не образуется плотное тесто. Скатываем его в шар, заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на полчаса.
Теперь готовим меренгу. Орехи крупно нарезаем. И начинаем взбивать белки, постепенно добавляя сахар. Взбиваем, пока они не станут белыми и пышными, с устойчивыми пиками. Добавляем дробленые орехи, аккуратно перемешиваем силиконовой лопаткой и убираем миску с меренгой в холодильник.
Достаем тесто и делим на четыре равные части. Из каждой части формируем шарики и раскатываем коржи диаметром примерно 28 см. Корж кладем на лист, застеленный пергаментом. Сверху выкладываем часть меренги и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 15 минут.
Готовый корж осторожно отделяем и даем остыть. Выпекаем таким образом остальные коржи с меренгой.
Взбиваем 300 грамм мягкого сливочного масла со сгущенным молоком. Когда масса станет однородной, промазываем коржи и формируем торт.
Шоколад и сливки подогреваем в сотейнике и постоянно помешиваем, пока масса не станет однородной. Глазурь слегка остужаем и выливаем на торт, распределяя по поверхности. При желании украшаем дольками апельсина.
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