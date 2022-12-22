Хрустящее тесто и нежный крем. Простой рецепт торта "Мишка"

Для этого торта оригинально выпекаются коржи с меренгой, что придает десерту интересную структуру.

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Обычно торты пекутся так: один большой корж разрезается и промазывается кремом. Но для торта "Мишка" коржи выпекаются сразу с меренгой, что упрощает приготовление. А результат получается изумительно вкусным.

Сочетание хрустящих коржей и нежного масляного крема – этот торт стоит того, чтобы его приготовить.

Торт "Мишка"

Ингредиенты:

Для теста:

Мука – 450 гр;

Пять яичных желтков;

Сливочное масло – 200 гр;

Сметана – 1,5 ст.л.;

Сода – 1,5 ч.л.;

Цедра одного лимона, щепотка соли.

Для меренги:

Сахар — 200 гр;

Грецкие орехи – 150 гр;

Пять белков.

Для крема:

Сливочное масло – 300 гр;

Одна банка сгущенного молока.

Для глазури:

Сливки 33% — 70 мл;

Черный шоколад – 200 гр.

Просеиваем муку в миску. Натираем в муку сливочное масло на крупной терке. Чтобы оно меньше пачкало терку, окунаем его время от времени в муку. Перемешиваем масло и муку, пока не образуется крошка. Добавляем сметану, соду, желтки, цедру одного лимона и щепотку соли и перемешиваем снова. Перемешиваем и месим, пока не образуется плотное тесто. Скатываем его в шар, заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на полчаса.

Теперь готовим меренгу. Орехи крупно нарезаем. И начинаем взбивать белки, постепенно добавляя сахар. Взбиваем, пока они не станут белыми и пышными, с устойчивыми пиками. Добавляем дробленые орехи, аккуратно перемешиваем силиконовой лопаткой и убираем миску с меренгой в холодильник.

Достаем тесто и делим на четыре равные части. Из каждой части формируем шарики и раскатываем коржи диаметром примерно 28 см. Корж кладем на лист, застеленный пергаментом. Сверху выкладываем часть меренги и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов на 15 минут.

Готовый корж осторожно отделяем и даем остыть. Выпекаем таким образом остальные коржи с меренгой.

Взбиваем 300 грамм мягкого сливочного масла со сгущенным молоком. Когда масса станет однородной, промазываем коржи и формируем торт.

Шоколад и сливки подогреваем в сотейнике и постоянно помешиваем, пока масса не станет однородной. Глазурь слегка остужаем и выливаем на торт, распределяя по поверхности. При желании украшаем дольками апельсина.

Также вы можете приготовить еще один интересный торт с меренгой, или безе. Вариация на тему классического десерта "Графские развалины".