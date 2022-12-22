Хрумке тісто й ніжний крем. Простий рецепт торта "Ведмедик"

Для цього торта оригінально випікаються коржі з меренгою, що надає десерту цікавої структури.

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Зазвичай торти печуть так: один великий корж розрізається та промазується кремом. Але для торта "Ведмедик" коржі випікаються відразу з меренгою, що спрощує приготування. А результат виходить надзвичайно смачним.

Поєднання хрустких коржів і ніжного масляного крему — цей торт вартий того, щоб його приготувати.

Торт "Ведмедик"

Інгредієнти:

Для тесту:

Борошно — 450 гр;

П'ять яєчних жовтків;

Вершкове масло — 200 гр;

Сметана — 1,5 ст.л.

Сода — 1,5 ч. л.;

Цедра одного лимона, дрібка солі.

Для меренги:

Цукор — 200 гр;

Волоські горіхи — 150 гр;

П'ять білків.

Для крему:

Вершкове масло — 300 гр;

Одна банка згущеного молока.

Для глазурі:

Вершки 33% — 70 мл;

Чорний шоколад — 200 гр.

Просіюємо борошно в миску. Натираємо в борошно вершкове масло на великій тертці. Щоб воно менше бруднило тертку, занурюємо його час від часу в борошно. Перемішуємо масло та борошно, поки не утвориться крихта. Додаємо сметану, соду, жовтки, цедру одного лимона та солі солі й перемішуємо знову. Перемішуємо та місимо, доки не утворюється щільне тісто. Скочуємо його в кулю, загортаємо в плівку та забираємо в холодильник на пів години.

Тепер готуємо меренгу. Горіхи крупно нарізаємо. І починаємо збивати білки, поступово додаючи цукор. Збиваємо, поки вони не стануть білими та пишними, зі стійкими піками. Додаємо подрібнені горіхи, акуратно перемішуємо силіконовою лопаткою та прибираємо миску з меренгою в холодильник.

Дістаємо тісто й ділимо на чотири рівні частини. З кожної частини формуємо кульки та розкочуємо коржі діаметром приблизно 28 см. Корж кладемо на лист, застелений пергаментом. Зверху викладаємо частину меренги та відправляємо в духовку, розігріту до 180 градусів на 15 хвилин.

Готовий корж обережно відокремлюємо й даємо охолонути. Випікаємо так інші коржі з меренгою.

Збиваємо 300 г м'якого вершкового масла зі згущеним молоком. Коли маса стане однорідною, промазуємо коржі та формуємо торт.

Шоколад і вершки підігріваємо в ронделі та постійно помішуємо, поки маса не стане однорідною. Глазур злегка остуджуємо та виливаємо на торт, розподіляючи по поверхні. За бажання прикрашаємо шматочками апельсина.

Також ви можете приготувати ще один цікавий торт із меренгою або безе. Це варіація на тему класичного десерту "Графські руїни".