Как вкусно приготовить куриную грудку. Рецепт шницеля по-израильски

Шницель, тонкий отбитый кусок мяса в панировке, готовят по всему миру, и также вы можете приготовить куриную грудку.

Related video

Шницель – это отличный способ вкусно приготовить кусок мяса. Шницель – родом из Австрии, там это фирменное блюдо, которое вам подадут в любом ресторане.

Для шницеля лучше всего использовать свинину, телятину или баранину, но в Израиле его готовят из курицы, или индюшатины. Так получается более диетический вариант блюда. Главное помнить: нарезайте мясо поперек волокон и делайте мясную заготовку прямоугольной формы, а толщиной примерно 3-5 мм.

Очень важно правильно отбить мясо. Для этого лучше накрыть кусок мяса пищевой пленкой и использовать деревянный кухонный молоток. Отбивать нужно тщательно, но, чтобы не было рваных кусков.

Шницель по-израильски

Ингредиенты:

Два куриных филе;

Панировочные сухари — 300 грамм;

Сушеный чеснок – 2 ст. л.;

Два яйца;

Черный молотый перец – 1 ч. л.;

Паприка – 1 ст. л;

Мука — 50 гр;

Соль.

Приготовьте сразу три емкости: с мукой, с панировочными сухарями и с разбитыми и слегка взбитыми яйцами. В яйца добавьте щепотку сахара и щепотку соли и разболтайте.

Муку смешайте с черным молотым перцем, паприкой, солью и сушеным чесноком.

Куриное филе разрежьте на тонкие ломти, хорошо отбейте деревянным молотком через пленку и начинайте панировать.

Каждое филе обваляйте в муке, потом окуните в яйцо, потом сразу в панировочные сухари, хорошенько прижимая его к сухарям, чтобы их пристало как можно больше.

Готовые шницели жарьте на сковородке в растительном масле. По 2-3 минуты с каждой стороны. Но лучше жарить во фритюре. Специалисты утверждают, что таким образом мясо получится более сочным, а сам шницель впитает меньше жира.

К шницелю идеально подойдет картофельное пюре. И Фокус рассказывал, как приготовить нежнейшее пюре, которое станет идеальным гарниром.