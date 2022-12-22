Як смачно приготувати курячу грудку. Рецепт шницеля по-ізраїльськи

Шніцель, тонкий відбитий шматок м'яса в паніровці, готують по всьому світу, і ви також можете приготувати курячу грудку.

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Шніцель — це чудовий спосіб смачно приготувати шматок м'яса. Шніцель родом із Австрії, там це фірмова страва, яку вам подадуть у будь-якому ресторані.

Для шніцеля найкраще використовувати свинину, телятину чи баранину, але в Ізраїлі його готують із курки або індичати. Так виходить дієтичний варіант страви. Головне пам'ятати: нарізайте м'ясо упоперек волокон і робіть м'ясну заготовку прямокутної форми, а завтовшки приблизно 3-5 мм.

Дуже важливо правильно відбити м'ясо. Для цього краще накрити шматок м'яса харчовою плівкою та використовувати дерев'яний кухонний молоток. Відбивати потрібно ретельно, але щоб не було рваних шматків.

Шніцель по-ізраїльськи

Інгредієнти:

Два курячих філе;

Панірувальні сухарі — 300 грам;

Сушений часник — 2 ст. л.;

Два яйця;

Чорний мелений перець — 1 ч. л.;

Паприка — 1 ст. л;

Борошно — 50 гр;

Сіль.

Приготуйте відразу три ємності: з борошном, з панірувальними сухарями та з розбитими і збитими яйцями. У яйця додайте дрібку цукру та дрібку солі й розбовтайте.

Борошно змішайте з чорним меленим перцем, паприкою, сіллю та сушеним часником.

Куряче філе розріжте на тонкі скибки, добре відбийте дерев'яним молотком через плівку та починайте панувати.

Кожне філе обваляйте в борошні потім зануртку яйце, потім відразу в панірувальні сухарі, гарненько притискаючи його до сухарів, щоб їх пристало якнайбільше.

Готові шніцелі смажте на сковорідці в олії. По 2-3 хвилини з кожного боку. Але краще смажити у фритюрі. Фахівці стверджують, що так м'ясо вийде соковитішим, а сам шніцель вбере менше жиру.

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