Сытно и вкусно. Рецепт сливочной пасты с беконом и грибами

Для зимнего вечера нет ничего лучше, чем порция пасты с беконом и вкусным соусом.

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Итальянцы знают толк в пицце и пасте. И если рецепты пиццы уже все освоили, ведь при кажущейся сложности, готовить ее очень просто. То теперь пора научиться и готовить правильную вкусную пасту.

Для этого рецепта идеальны феттуччини – тонкие плоские макароны, которые очень популярны в Риме. Но можно взять любую другую пасту, даже спагетти.

Сливочная паста с грибами и беконом

Ингредиенты:

Паста феттучини — 500 гр;

Бекон — 200 гр;

Шампиньоны — 250 гр;

Один зубчик чеснока;

Для сливочного соуса:

Сливочное масло — 200 гр;

Сливки 33% — 500 мл;

Три зубка чеснока;

Сыр пармезан — 200 гр;

Петрушка — 10 гр.

Для начала приготовьте соус. Мелко нарубите петрушку вместе со стеблями. Растопите в сотейнике сливочное масло, когда оно уже порядочно растает – влейте сливки. Варите на слабом огне около двух минут, постоянно помешивая. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и тертый пармезан. Постоянно помешивая соус венчиком, растворите сыр, и когда масса станет однородной, добавьте петрушку. Поперчите, посолите, доведите соус до кипения и снимайте с огня. Готовый сливочный соус хранится в холодильнике до пяти дней и идеально подходит к пасте, рыбе и овощам. Также с ним можно приготовить пиццу.

Теперь обжариваем бекон до золотистой корочки. Пока бекон поджаривается, в большой кастрюле доведите воду до кипения, посолите и бросьте в нее пасту. Варите на минуту меньше, чем указано на упаковке.

Нарежьте шампиньоны и добавьте к обжаренному бекону. Обжаривайте, пока грибы не зарумянятся. Готовую пасту положите к грибам и бекону и влейте сливочный соус. Перемешивайте в течении пары минут и снимайте с огня. Разложите пасту по тарелкам и подавайте.

Также вы можете приготовить спагетти болоньезе. Ресторанное блюдо отлично получится и на домашней кухне, если запастись несколькими важными ингредиентами.