Сытно и вкусно. Рецепт сливочной пасты с беконом и грибами
Для зимнего вечера нет ничего лучше, чем порция пасты с беконом и вкусным соусом.
Итальянцы знают толк в пицце и пасте. И если рецепты пиццы уже все освоили, ведь при кажущейся сложности, готовить ее очень просто. То теперь пора научиться и готовить правильную вкусную пасту.
Для этого рецепта идеальны феттуччини – тонкие плоские макароны, которые очень популярны в Риме. Но можно взять любую другую пасту, даже спагетти.
Сливочная паста с грибами и беконом
Ингредиенты:
- Паста феттучини — 500 гр;
- Бекон — 200 гр;
- Шампиньоны — 250 гр;
- Один зубчик чеснока;
Для сливочного соуса:
- Сливочное масло — 200 гр;
- Сливки 33% — 500 мл;
- Три зубка чеснока;
- Сыр пармезан — 200 гр;
- Петрушка — 10 гр.
Для начала приготовьте соус. Мелко нарубите петрушку вместе со стеблями. Растопите в сотейнике сливочное масло, когда оно уже порядочно растает – влейте сливки. Варите на слабом огне около двух минут, постоянно помешивая. Добавьте чеснок, пропущенный через пресс, и тертый пармезан. Постоянно помешивая соус венчиком, растворите сыр, и когда масса станет однородной, добавьте петрушку. Поперчите, посолите, доведите соус до кипения и снимайте с огня. Готовый сливочный соус хранится в холодильнике до пяти дней и идеально подходит к пасте, рыбе и овощам. Также с ним можно приготовить пиццу.
Теперь обжариваем бекон до золотистой корочки. Пока бекон поджаривается, в большой кастрюле доведите воду до кипения, посолите и бросьте в нее пасту. Варите на минуту меньше, чем указано на упаковке.
Нарежьте шампиньоны и добавьте к обжаренному бекону. Обжаривайте, пока грибы не зарумянятся. Готовую пасту положите к грибам и бекону и влейте сливочный соус. Перемешивайте в течении пары минут и снимайте с огня. Разложите пасту по тарелкам и подавайте.
Также вы можете приготовить спагетти болоньезе. Ресторанное блюдо отлично получится и на домашней кухне, если запастись несколькими важными ингредиентами.