Ситно та смачно. Рецепт вершкової пасти з беконом та грибами

Для зимового вечора немає нічого кращого, ніж порція пасти з беконом та смачним соусом.

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Італійці знаються на піці і пасті. І якщо рецепти піци вже всі освоїли, адже при складності, що здається, готувати її дуже просто. То тепер час навчитися і готувати правильну смачну пасту.

Для цього рецепту ідеальні феттуччіні — тонкі плоскі макарони, які дуже популярні у Римі. Але можна взяти будь-яку іншу пасту, навіть спагетті.

Вершкова паста з грибами та беконом

Інгредієнти:

Паста феттучіні — 500 г;

Бекон — 200 г;

Печериці — 250 г;

Один зубчик часнику.

Для вершкового соусу:

Вершкове масло — 200 г;

Вершки 33% — 500 мл;

Три зубки часнику;

Сир пармезан — 200 г;

Петрушка — 10 г

Для початку приготуйте соус. Дрібно нарубайте петрушку разом зі стеблами. Розтопіть у сотейнику вершкове масло, коли воно вже порядно розтане — влийте вершки. Варити на слабкому вогні близько двох хвилин, постійно помішуючи. Додати часник, пропущений через прес, і тертий пармезан. Постійно помішуючи соус віночком, розчиніть сир, і коли маса стане однорідною, додайте петрушку. Поперчіть, посоліть, доведіть до кипіння соус і знімайте з вогню. Готовий вершковий соус зберігається в холодильнику до п'яти днів і ідеально підходить до пасти, риби та овочів. Також із ним можна приготувати піцу.

Тепер обсмажуємо бекон до золотистої скоринки. Поки бекон підсмажується, у великій каструлі доведіть воду до кипіння, посоліть і киньте пасту. Варіть на хвилину менше, ніж зазначено на упаковці.

Наріжте печериці і додайте до обсмаженого бекону. Обсмажуйте, доки гриби не зарум'яняться. Готову пасту покладіть до грибів та бекону та влийте вершковий соус. Перемішуйте протягом декількох хвилин і знімайте з вогню. Розкладіть пасту по тарілках та подавайте.

Також ви можете приготувати спагетті болоньєзе. Ресторане блюдо відмінно вийде і на домашній кухні, якщо запастись кількома важливими інгредієнтами.