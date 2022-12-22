Еда
Оригинальный салат "по-баварски" на праздничный стол
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Очень сытный и легкий в приготовлении салат, который понравится и взрослым, и детям.
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Вместо приготовления традиционных салатов, лучше выбрать рецепт салата "по-баварски" и удивить гостей своим шикарным праздничным столом.
Ингредиенты:
- консервированная фасоль – 100-150 гр;
- маринованные грибы – 300 гр;
- копченая курица – 400 гр;
- лук – 150 гр;
- зелень свежая – 40-50 гр;
- майонез – 100 гр;
- огурец свежий – 1 шт.;
- помидор свежий – 2 шт.
Способ приготовления:
- Режем грибы (если целые) крупными кубиками. Маленькие можно отправлять в салат целиком.
- Лук лучше взять салатный (фиолетовый). Также нарезаем мелкими кубиками. Если он горькая или очень жгучий, то можно ошпарить его кипятком и острота уменьшится.
- Зелень (по вкусу) крошим как можно мельче.
- Копченую курицу нужно очистить от кожи, а мясо нарезать кубиками, по размеру не больше зерен фасоли.
- Следом отправляем в салат консервированную фасоль, заправляем майонезом или соусом из сметаны и горчицы. Перед подачей на стол поставьте салат на полчаса в холодильник, затем приправьте по вкусу. Готово!