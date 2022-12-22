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Еда

Оригинальный салат "по-баварски" на праздничный стол

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Фото: Getty Images

Очень сытный и легкий в приготовлении салат, который понравится и взрослым, и детям.

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Вместо приготовления традиционных салатов, лучше выбрать рецепт салата "по-баварски" и удивить гостей своим шикарным праздничным столом.

Ингредиенты:

  • консервированная фасоль – 100-150 гр;
  • маринованные грибы – 300 гр;
  • копченая курица – 400 гр;
  • лук – 150 гр;
  • зелень свежая – 40-50 гр;
  • майонез – 100 гр;
  • огурец свежий – 1 шт.;
  • помидор свежий – 2 шт.

Способ приготовления:

  • Режем грибы (если целые) крупными кубиками. Маленькие можно отправлять в салат целиком.
  • Лук лучше взять салатный (фиолетовый). Также нарезаем мелкими кубиками. Если он горькая или очень жгучий, то можно ошпарить его кипятком и острота уменьшится.
  • Зелень (по вкусу) крошим как можно мельче.
  • Копченую курицу нужно очистить от кожи, а мясо нарезать кубиками, по размеру не больше зерен фасоли.
  • Следом отправляем в салат консервированную фасоль, заправляем майонезом или соусом из сметаны и горчицы. Перед подачей на стол поставьте салат на полчаса в холодильник, затем приправьте по вкусу. Готово!

Напомним, рецепт салата "Граф" для рождественского стола.