Їжа
Оригінальний салат "по-баварськи" на святковий стіл
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Дуже ситний та легкий у приготуванні салат, який сподобається і дорослим, і дітям.
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Замість приготування традиційних салатів, краще вибрати рецепт салату "по-баварськи" та здивувати гостей своїм шикарним святковим столом.
Інгредієнти:
- консервована квасоля — 100-150 гр;
- мариновані гриби – 300 г;
- копчена курка – 400 гр;
- цибуля – 150 гр;
- зелень свіжа – 40-50 г;
- майонез – 100 г;
- огірок свіжий – 1 шт.;
- помідор свіжий – 2 шт.
Спосіб приготування:
- Ріжемо гриби (якщо цілі) великими кубиками. Маленькі можна додавати в салат цілими.
- Цибулю краще взяти салатну (фіолетову). Також нарізаємо дрібними кубиками. Якщо вона гірка або дуже пекуча, то можна ошпарити її окропом і гострота зменшиться.
- Зелень (за смаком) кришимо якомога дрібніше.
- Копчену курку потрібно очистити від шкіри, а м'ясо нарізати кубиками, за розміром не більше зерен квасолі.
- Слідом відправляємо в салат консервовану квасолю, заправляємо майонезом або соусом зі сметани та гірчиці. Перед подачею на стіл поставте салат на пів години в холодильник, потім приправте до смаку. Готово!
Нагадаємо, рецепт салату "Граф" для різдвяного столу.