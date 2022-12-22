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Їжа

Оригінальний салат "по-баварськи" на святковий стіл

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Фото: Getty Images

Дуже ситний та легкий у приготуванні салат, який сподобається і дорослим, і дітям.

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Замість приготування традиційних салатів, краще вибрати рецепт салату "по-баварськи" та здивувати гостей своїм шикарним святковим столом.

Інгредієнти:

  • консервована квасоля — 100-150 гр;
  • мариновані гриби – 300 г;
  • копчена курка – 400 гр;
  • цибуля – 150 гр;
  • зелень свіжа – 40-50 г;
  • майонез – 100 г;
  • огірок свіжий – 1 шт.;
  • помідор свіжий – 2 шт.

Спосіб приготування:

  • Ріжемо гриби (якщо цілі) великими кубиками. Маленькі можна додавати в салат цілими.
  • Цибулю краще взяти салатну (фіолетову). Також нарізаємо дрібними кубиками. Якщо вона гірка або дуже пекуча, то можна ошпарити її окропом і гострота зменшиться.
  • Зелень (за смаком) кришимо якомога дрібніше.
  • Копчену курку потрібно очистити від шкіри, а м'ясо нарізати кубиками, за розміром не більше зерен квасолі.
  • Слідом відправляємо в салат консервовану квасолю, заправляємо майонезом або соусом зі сметани та гірчиці. Перед подачею на стіл поставте салат на пів години в холодильник, потім приправте до смаку. Готово!

Нагадаємо, рецепт салату "Граф" для різдвяного столу.