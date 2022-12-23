Закуска для праздничного стола. Рецепт идеального салата с хурмой для тарталеток
Салат с хурмой порадеет оригинальным вкусном и ярким видом.
Разгар сезона хурмы приходится как раз на зимние праздники — и этим надо воспользоваться. Хурму можно есть, как она есть, но еще она прекрасно сочетается с некоторыми продуктами в салатах.
Этот салат идеален для порционных тарталеток, но его можно есть и просто так. И не только на Рождество и Новый год, просто пока не кончится зима.
Салат с хурмой и копченой курицей
Ингредиенты:
- Копченая куриная грудка — 100 гр;
- Тарталетки — 16 штук;
- Хурма — 200 гр;
- Натуральный йогурт – три ст. л.;
- Грецкие орехи — 30 гр;
- Мягкий козий сыр — 70 гр;
- Кинза, петрушка, сладкая горчица с зернами.
Для начала прокалите орехи на сухой сковороде. Постоянно их помешивайте, чтобы они не пригорели. После порубите их ножом, но слишком не усердствуйте: перетирать в пыль их не надо.
Копченую куриную грудку нарежьте мелкими кубиками. Хурму нарежьте также, но один плод нарежьте дольками по числу тарталеток, для украшения.
Петрушку и кинзу мелко порежьте. Смешайте в миске йогурт, мелко нарубленные орехи, горчицу, соль, перец и зелень. Отдельно смешайте хурму, раскрошенный, или мелко порезанный козий сыр и куриную грудку. Заправьте йогуртовой заправкой и перемешайте. Распределите по тарталеткам, украсьте ломтиком хурмы и подавайте.
Если будете готовить салат не для тарталеток, то все ингредиенты можно нарезать крупнее: например соломкой.
Также с грецкими орехами вы можете приготовить вкуснейший мясной салат "Тбилиси".