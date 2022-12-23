Закуски для святкового столу. Рецепт ідеального салату з хурмою для тарталеток

Салат з хурмою порадує оригінальним смачним та яскравим виглядом.

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Розпал сезону хурми припадає саме на зимові свята – і цим треба скористатися. Хурму можна їсти, як вона є, але ще вона чудово поєднується з деякими продуктами у салатах.

Цей салат ідеальний для порційних тарталеток, але його можна їсти просто так. І не тільки на Різдво та Новий рік, поки не скінчиться зима.

Салат з хурмою та копченою куркою

Інгредієнти:

Копчена куряча грудка — 100 гр;

Тарталетки — 16 штук;

Хурма — 200 гр;

Натуральний йогурт – три ст. л.;

Волоські горіхи — 30 гр;

М'який козячий сир — 70 гр;

Кінза, петрушка, солодка гірчиця із зернами.

Для початку треба підсмажити горіхи на сухій сковороді. Постійно їх помішуйте, щоб вони не пригоріли. Після цього порубайте їх ножем, але не перестарайтеся: перетирати в пил їх не треба.

Копчену курячу грудку наріжте дрібними кубиками. Хурму наріжте також, але один плід наріжте частинками за кількістю тарталеток для прикраси.

Петрушку та кінзу дрібно поріжте. Змішайте в мисці йогурт, дрібно нарубані горіхи, гірчицю, сіль, перець та зелень. Окремо змішайте хурму, подрібнений, або дрібно порізаний козячий сир та курячу грудку. Заправте йогуртовою заправкою та перемішайте. Розподіліть по тарталетках, прикрасьте скибочкою хурми і подавайте.

Якщо готуватимете салат не для тарталеток, то всі інгредієнти можна нарізати крупніше: наприклад соломкою.

Також з волоськими горіхами ви можете приготувати смачний м'ясний салат "Тбілісі".