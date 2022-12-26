На праздничный стол. Рецепт простого крабового салата с яйцами

Хоть в этом салате и есть майонез, он один из самых некалорийных из праздничных салатов.

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Изначально крабовый салат готовился с настоящими консервированными крабами, а иногда в них бывал рис.

Схожие рецепты встречаются в первом издании "Книги о вкусной и здоровой пище" и они являются вариациями на тему дореволюционных крабовых закусок.

Те, в свою очередь были вдохновлены салатом "Луи", названным так в честь предпринимателя Луи Девенпорта.

Это быстрый, простой и некалорийный салат, который можно приготовить на праздничный стол, когда времени не хватает.

Крабовый салат с яйцами

Ингредиенты:

Четыре яйца;

Банку консервированной кукурузы;

Крабовые палочки – 400 гр;

Два свежих огурца;

Белокочанная капуста (можно заменить пекинской) – 600 гр;

Укроп, майонез, соль.

.Яйца отварите вкрутую. Чтобы желтки были идеальными, варите их чуть более 10 минут и не более, чтобы желток не покрылся серым налетом.

После залейте яйца холодной водой, остудите и нарежьте кубиками.

Огурцы помойте и нарежьте такими же кубиками. Выбирайте не слишком сочные сорта, чтобы салат не размяк раньше времени.

Капусту нашинкуйте как можно тоньше и мельче. Присолите и разомните руками. Если у вас пекинская капуста, то просто нарежьте ее тонко.

Нарежьте мелко укроп, крабовые палочки – кубиками. Добавьте кукурузу из банки. Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом и подавайте.

Ранее Фокус писал о блюдах, которые можно приготовить на праздничный стол, если у вас нет доступа к плите и духовке. А также нет света.