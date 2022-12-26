На праздничный стол. Рецепт простого крабового салата с яйцами
Хоть в этом салате и есть майонез, он один из самых некалорийных из праздничных салатов.
Изначально крабовый салат готовился с настоящими консервированными крабами, а иногда в них бывал рис.
Схожие рецепты встречаются в первом издании "Книги о вкусной и здоровой пище" и они являются вариациями на тему дореволюционных крабовых закусок.
Те, в свою очередь были вдохновлены салатом "Луи", названным так в честь предпринимателя Луи Девенпорта.
Это быстрый, простой и некалорийный салат, который можно приготовить на праздничный стол, когда времени не хватает.
Крабовый салат с яйцами
Ингредиенты:
- Четыре яйца;
- Банку консервированной кукурузы;
- Крабовые палочки – 400 гр;
- Два свежих огурца;
- Белокочанная капуста (можно заменить пекинской) – 600 гр;
- Укроп, майонез, соль.
.Яйца отварите вкрутую. Чтобы желтки были идеальными, варите их чуть более 10 минут и не более, чтобы желток не покрылся серым налетом.
После залейте яйца холодной водой, остудите и нарежьте кубиками.
Огурцы помойте и нарежьте такими же кубиками. Выбирайте не слишком сочные сорта, чтобы салат не размяк раньше времени.
Капусту нашинкуйте как можно тоньше и мельче. Присолите и разомните руками. Если у вас пекинская капуста, то просто нарежьте ее тонко.
Нарежьте мелко укроп, крабовые палочки – кубиками. Добавьте кукурузу из банки. Смешайте все ингредиенты, заправьте майонезом и подавайте.
Ранее Фокус писал о блюдах, которые можно приготовить на праздничный стол, если у вас нет доступа к плите и духовке. А также нет света.