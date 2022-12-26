На святковий стіл. Рецепт простого крабового салату з яйцями

Хоч у цьому салаті і є майонез, він один із некалорійних зі святкових салатів.

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Спочатку крабовий салат готувався зі справжніми консервованими крабами, інколи ж у них бував рис.

Подібні рецепти зустрічаються в першому виданні "Книги про смачну та здорову їжу" і вони є варіаціями на тему дореволюційних крабових закусок.

Ті, у свою чергу, були натхненні салатом "Луї", названим так на честь підприємця Луї Девенпорта.

Це швидкий, простий та некалорійний салат, який можна приготувати на святковий стіл, коли часу не вистачає.

Крабовий салат із яйцями

Інгредієнти:

Чотири яйця;

Банка консервованої кукурудзи;

Крабові палички – 400 г;

Два свіжі огірки;

Білокачанна капуста (можна замінити пекінською) – 600 гр;

Кріп, майонез, сіль.

Яйця відваріть круто. Щоб жовтки були ідеальними, варіть їх близько 10 хвилин і не більше, щоб жовток не покрився сірим нальотом.

Після цього залийте яйця холодною водою, остудіть і наріжте кубиками.

Огірки помийте і наріжте такими самими кубиками. Вибирайте не надто соковиті сорти, щоб салат не розм'якшав раніше часу.

Капусту нашаткуйте якомога тонше і дрібніше. Присоліть і розімніть руками. Якщо у вас пекінська капуста, просто наріжте її тонко.

Наріжте дрібно кріп, крабові палички – кубиками. Додайте кукурудзу з банки. Змішайте всі інгредієнти, заправте майонезом та подавайте.

Раніше Фокус писав про страви, які можна приготувати на святковий стіл, якщо у вас немає доступу до плити та духовки. А також немає світла.