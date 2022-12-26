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Еда

Когда надоели "Оливье" и "Мимоза". Рецепт слоеного салата "Любимый"

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Фото: Getty | Салат "Любимый" - идеален для праздничного стола

Салат готовится с ветчиной и шампиньонами и идеально подходит для праздничного стола.

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Выбор салата для праздничного новогоднего стола – это всегда сложно. Особенно если вместо классических "Оливье" и прочих фаворитов хочется приготовить что-то другое.

Слоеный салат "Любимый" с ветчиной и шампиньонами – идеальный выбор. В рецепте маринованные шампиньоны, но можно взять свежие и слегка обжарить их малым количеством масла. Тогда вкус получится совсем другим, а сам салат более сытным.

Слоеный салат "Любимый"

Ингредиенты:

  • Ветчина — 300 гр;
  • Маринованные шампиньоны – 1 банка;
  • Два плавленых сырка;
  • Одна морковка;
  • Одна небольшая луковица;
  • Два кислых яблока;
  • Четыре яйца;
  • Чеснок – два зубчика;
  • Грецкие орехи, майонез, соль.

Сварите яйца вкрутую, не давайте им перевариться, от этого темнеет желток. Залейте их холодной водой и остудите. После почистите и натрите на крупной терке. Порежьте ветчину кубиками. Лук очистите и мелко нарежьте.

Сырую морковку помойте, почистите и натрите на мелкой терке. Плавленые сырки предварительно охладите в холодильнике и натрите на крупной терке.

Слейте жидкость с грибов и нарежьте ломтиками. Яблоки очистите от кожицы, натрите на крупной терке и сбрызните соком лимона, чтобы они не потемнели. Чеснок пропустите через пресс и смешайте с майонезом.

Салат выкладывайте на блюдо слоями, перемазывая каждый слой майонезом. Удобно использовать кулинарное кольцо.

Первый слой — ветчина, второй слой — лук, третий — яблоки, четвертый — шампиньоны, пятый — плавленые сырки, шестой — морковь и последний – яйца.

Сверху присыпьте салат рублеными грецкими орехами.

Также, если у вы планируете подавать на стол салат в тарталетках, то попробуйте оригинальный салат с хурмой. Он яркий и очень вкусный.