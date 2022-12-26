Коли набридли "Олів'є" та "Мімоза". Рецепт листкового салату "Улюблений"

Салат готується з шинкою і печерицями та ідеально підходить для святкового столу.

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Вибір салату для святкового новорічного столу – це складно. Особливо, якщо замість класичних "Олів'є" та інших фаворитів хочеться приготувати щось інше.

Листковий салат "Улюблений" з шинкою та печерицями – ідеальний вибір. У рецепті мариновані печериці, але можна взяти свіжі та злегка обсмажити їх на невеликій кількості олії. Тоді смак вийде зовсім іншим, а сам салат більш ситним.

Листковий салат "Улюблений"

Інгредієнти:

Шинка — 300 гр;

Мариновані печериці – 1 банка;

Два плавлені сирки;

Одна морквина;

Одна невелика цибулина;

Два кислі яблука;

Чотири яйця;

Часник – два зубчики;

Волоські горіхи, майонез, сіль.

Зваріть яйця круто, не давайте їм переваритись, від цього темніє жовток. Залийте їх холодною водою та остудіть. Після цього почистіть і натріть на великій тертці. Поріжте шинку кубиками. Цибулю очистіть і дрібно наріжте.

Сиру моркву помийте, почистіть і натріть на дрібній тертці. Плавлені сирки заздалегідь охолодіть у холодильнику і натріть на великій тертці.

Злийте рідину з грибів і наріжте скибочками. Яблука очистіть від шкірки, натріть на великій тертці і збризкайте соком лимона, щоб вони не потемніли. Часник пропустіть через прес і змішайте із майонезом.

Салат викладайте шарами на блюдо, перемазуючи кожен шар майонезом. Зручно використовувати кулінарне кільце.

Перший шар – шинка, другий шар – цибуля, третій – яблука, четвертий – печериці, п'ятий – плавлені сирки, шостий – морква та останній – яйця.

Зверху присипте салат нарізаними волоськими горіхами.

Також, якщо ви плануєте подавати на стіл салат в тарталетках, то спробуйте оригінальний салат з хурмою. Він яскравий та дуже смачний.