Идеальная закуска. Рецепт салата со шпротами для тарталеток

Шпроты уже давно стали традиционной закуской на новогоднем столе, но также с ним можно приготовить пикантный салат.

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Рыбные консервы, для производства которых мелкую рыбу сначала коптят, а потом консервируют в масле уже давно стали неотъемлемой частью новогоднего меню. С ним делают бутерброды, их заворачивают в лаваш и подают просто, как есть.

Но также с ними можно приготовить оригинальный пикантный салат, который отлично подойдет для тарталеток.

Салат со шпротами

Ингредиенты:

Консервированный зеленый горошек — 1 банка;

Одна небольшая луковица;

Одна морковка;

Маринованные огурцы — 2 штуки;

Три яйца;

Одна банка шпрот;

Белый хлеб для сухариков;

Соль, майонез.

Сначала приготовьте сухарики. Для них можно взять обычный батон. Просто нарежьте его сначала на ломтики, а потом на мелкие кубики, высыпьте на противень и хорошо подсушите в духовке.

Яйца отварите вкрутую, варите около десяти минут, чтобы желтки не потемнели. Остудите, почистите и нарежьте мелкими кубиками.

Отварите морковь и также нарежьте мелкими кубиками, или натрите на крупной терке, добавьте зеленый горошек и мелко нарезанные маринованные огурцы.

Разомните шпроты, перемешайте с прочими ингредиентами и заправьте майонезом. Посолите, если надо.

Сухарики добавляйте и перемешивайте уже перед подачей на стол, чтобы они оставались хрустящими.

Также для тарталеток отлично подойдет салат с хурмой и козьим сыром. Это пикантный и изысканный салат, который очень быстро готовится.