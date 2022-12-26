Идеальная закуска. Рецепт салата со шпротами для тарталеток
Шпроты уже давно стали традиционной закуской на новогоднем столе, но также с ним можно приготовить пикантный салат.
Рыбные консервы, для производства которых мелкую рыбу сначала коптят, а потом консервируют в масле уже давно стали неотъемлемой частью новогоднего меню. С ним делают бутерброды, их заворачивают в лаваш и подают просто, как есть.
Но также с ними можно приготовить оригинальный пикантный салат, который отлично подойдет для тарталеток.
Салат со шпротами
Ингредиенты:
- Консервированный зеленый горошек — 1 банка;
- Одна небольшая луковица;
- Одна морковка;
- Маринованные огурцы — 2 штуки;
- Три яйца;
- Одна банка шпрот;
- Белый хлеб для сухариков;
- Соль, майонез.
Сначала приготовьте сухарики. Для них можно взять обычный батон. Просто нарежьте его сначала на ломтики, а потом на мелкие кубики, высыпьте на противень и хорошо подсушите в духовке.
Яйца отварите вкрутую, варите около десяти минут, чтобы желтки не потемнели. Остудите, почистите и нарежьте мелкими кубиками.
Отварите морковь и также нарежьте мелкими кубиками, или натрите на крупной терке, добавьте зеленый горошек и мелко нарезанные маринованные огурцы.
Разомните шпроты, перемешайте с прочими ингредиентами и заправьте майонезом. Посолите, если надо.
Сухарики добавляйте и перемешивайте уже перед подачей на стол, чтобы они оставались хрустящими.
Также для тарталеток отлично подойдет салат с хурмой и козьим сыром. Это пикантный и изысканный салат, который очень быстро готовится.