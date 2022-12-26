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Їжа

Ідеальна закуска. Рецепт салату зі шпротами для тарталеток

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Фото: Getty Images | Шпроти – це ідеальна закуска, і з ними можна зробити салат

Шпроти вже давно стали традиційною закускою на новорічному столі, але також можна приготувати з ним пікантний салат.

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Рибні консерви, для виробництва яких дрібну рибу спочатку коптять, а потім консервують у маслі, вже давно стали невід'ємною частиною новорічного меню. З ними роблять бутерброди, їх загортають у лаваш та подають просто, як є.

Але з ними можна приготувати оригінальний пікантний салат, який відмінно підійде для тарталеток.

Салат зі шпротами

Інгредієнти:

  • Консервований зелений горошок – 1 банка;
  • Одна невелика цибулина;
  • Одна морквина;
  • Мариновані огірки – 2 штуки;
  • Три яйця;
  • Одна банка шпрот;
  • Білий хліб для сухариків;
  • Сіль, майонез.

Спочатку приготуйте сухарики. Для їх приготування можна взяти звичайний батон. Просто наріжте його спочатку на скибочки, а потім на дрібні кубики, висипте на лист пергаменту і добре підсушіть в духовці.

Яйця відваріть круто, варіть близько десяти хвилин, щоб жовтки не потемніли. Остудіть, почистіть та наріжте дрібними кубиками.

Відваріть моркву і також наріжте дрібними кубиками, або натріть на тертці, додайте зелений горошок і дрібно нарізані мариновані огірки.

Розімніть шпроти, перемішайте з іншими інгредієнтами та заправте майонезом. Посоліть, якщо треба.

Сухарики додавайте і перемішуйте перед подачею на стіл, щоб вони залишалися хрусткими.

Також для тарталеток відмінно підійде салат із хурмою та козячим сиром. Це пікантний та вишуканий салат, який дуже швидко готується.