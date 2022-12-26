Ідеальна закуска. Рецепт салату зі шпротами для тарталеток
Шпроти вже давно стали традиційною закускою на новорічному столі, але також можна приготувати з ним пікантний салат.
Рибні консерви, для виробництва яких дрібну рибу спочатку коптять, а потім консервують у маслі, вже давно стали невід'ємною частиною новорічного меню. З ними роблять бутерброди, їх загортають у лаваш та подають просто, як є.
Але з ними можна приготувати оригінальний пікантний салат, який відмінно підійде для тарталеток.
Салат зі шпротами
Інгредієнти:
- Консервований зелений горошок – 1 банка;
- Одна невелика цибулина;
- Одна морквина;
- Мариновані огірки – 2 штуки;
- Три яйця;
- Одна банка шпрот;
- Білий хліб для сухариків;
- Сіль, майонез.
Спочатку приготуйте сухарики. Для їх приготування можна взяти звичайний батон. Просто наріжте його спочатку на скибочки, а потім на дрібні кубики, висипте на лист пергаменту і добре підсушіть в духовці.
Яйця відваріть круто, варіть близько десяти хвилин, щоб жовтки не потемніли. Остудіть, почистіть та наріжте дрібними кубиками.
Відваріть моркву і також наріжте дрібними кубиками, або натріть на тертці, додайте зелений горошок і дрібно нарізані мариновані огірки.
Розімніть шпроти, перемішайте з іншими інгредієнтами та заправте майонезом. Посоліть, якщо треба.
Сухарики додавайте і перемішуйте перед подачею на стіл, щоб вони залишалися хрусткими.
Також для тарталеток відмінно підійде салат із хурмою та козячим сиром. Це пікантний та вишуканий салат, який дуже швидко готується.