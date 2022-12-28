Классический жульен. Рецепт горячей закуски с курицей и грибами

Жульен – это способ нарезки, но теперь так называется популярная горячая закуска.

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Жульен или жюльен — традиционная горячая закуска, как считается, из французской кухни. Она подается порционно, в кокотницах. По классическому рецепту жюльен готовят исключительно с шампиньонами, запекая все в нежном соусе бешамель,. Но частенько его делают с любыми грибами, даже лесными, и готовят со сливками, или сметаной.

Важно соблюдать некоторые правила: слегка обжаренные на растительном масле курица и лук должны заполнять не более 2/3 объема формочки. Сверху выкладываются обжаренные грибы и все это заливается соусом. Сверху натирается сыр, который при запекании превращается в хрустящую корочку.

Жюльен, или жульен, к слову, это способ нарезки: тонкой соломкой.

Жульен

Ингредиент:

Куриное филе — 500 гр;

Шампиньоны — 300 гр;

Сметана — 250 гр;

Молоко — 375 мл;

Твердый сыр — 200 гр;

Репчатый лук — 200 гр;

Растительное масло — 50 мл;

Пшеничная мука — 20 гр;

Сливочное масло — 30 гр;

Соль, молотый черный перец.

Обжарьте на растительном масле лук до прозрачности, добавьте к нему грибы и жарьте до тех пор, пока не уйдет вся жидкость из грибов.

Куриное филе нарежьте жульеном – то есть полосками, обжарьте на растительном масле до легкой золотистой корочки.

В сотейнике растопите 30 грамм сливочного масла, добавьте муку и тщательно перемешивайте, пока мука не начнет темнеть. Понемногу добавляйте молоко и перемешивайте венчиком, пока не получится густой соус. Посолите, можно добавить немного мускатного ореха – обычной приправы для соуса бешамель. Когда соус загустеет, добавьте сметану и размешайте. Этап со сметаной можно пропустить.

Смешайте грибы с курицей, добавьте в соус, поперчите, подержите на огне еще пару минут. Переложить бешамель с курицей и грибами в кокотницы, или порционные формочки, посыпьте их натертым сыром и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекайте около получаса, пока на сыре не появится румяная корочка.

Также вы можете приготовить курицу в сливочно-сырном соусе со спагетти. Это будет идеальным блюдом для ужина.