Класичний жульєн. Рецепт гарячої закуски з куркою та грибами

Жульєн — це спосіб нарізки, але тепер так називається популярна гаряча закуска.

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Жульєн — традиційна гаряча закуска, як вважається, із французької кухні. Вона подається порційно, у кокотницях. За класичним рецептом жульєн готують лише з печерицями, запікаючи все в ніжному соусі бешамель. Але часто його роблять з будь-якими грибами, навіть лісовими, і готують із вершками або сметаною.

Важливо дотримуватися деяких правил: злегка обсмажені на олії курка і цибуля повинні заповнювати не більше від 2/3 обсягу формочки. Зверху викладаються обсмажені гриби, і все це заливається соусом. Зверху натирається сир, який під час запікання перетворюється на хрустку скоринку.

Жюльєн, або жульєн, до речі, це спосіб нарізки: тонкою соломкою.

Жульєн

Інгредієнт:

Куряче філе — 500 г;

Печериці — 300 г;

Сметана — 250 г;

Молоко — 375 мл;

Твердий сир — 200 г;

Цибуля — 200 г;

Рослинна олія — 50 мл;

Пшеничне борошно — 20 г;

Вершкове масло — 30 г;

Сіль, мелений чорний перець.

Обсмажте на олії цибулю до прозорості, додайте до неї гриби і смажте доти, поки не піде вся рідина з грибів.

Куряче філе наріжте жульєном — тобто смужками, обсмажте на олії до легкої золотистої скоринки.

У сотейнику розтопіть 30 грамів вершкового масла, додайте муку і ретельно перемішуйте, поки борошно не почне темніти. Помалу додайте молоко і перемішуйте віночком, поки не вийде густий соус. Посоліть, можна додати трохи мускатного горіха — звичайної приправи для соусу бешамель. Коли соус загусне, додайте сметану і розмішайте. Етап зі сметаною можна пропустити.

Змішайте гриби з куркою, додайте в соус, поперчіть, потримайте ще пару хвилин на вогні. Перекласти бешамель із куркою та грибами в кокотниці, або порційні формочки, посипте їх натертим сиром і відправте в духовку, розігріту до 180 градусів. Запікайте близько пів години, поки на сирі не з'явиться рум'яна скоринка.

Також ви можете приготувати курку у вершково-сирному соусі зі спагетті. Це буде ідеальною стравою для вечері.