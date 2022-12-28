Идеально к чаю. Рецепт пряного тарта с хурмой
Хурма – очень зимний фрукт, с которым можно приготовить вкуснейшую выпечку.
В топе зимних фруктов всегда удерживают позиции хурма и мандарины. Обычно их едят как есть, но также с ними можно приготовить вкусные и оригинальные блюда. Например, с хурмой получаются вкуснейшие салаты и тарты с начинкой.
Пряный тарт с хурмой
Ингредиенты:
- Хурма — 3 шт;
- Вода — 400 мл;
- Сахар коричневый — 200 г
- Одна палочка корицы;
- Две звездочки бадьяна;
- Две коробочки кардамона;
- Для начинки:
- Три яйца;
- Йогурт — 240 гр;
- Мед — 50 гр;
- Крахмал — 1 ст. л.;
- Для основы:
- Овсяное печенье — 250 гр;
- Масло сливочное — 120 гр.
Хурму выбирайте спелую и с плотной мякотью. Сначала варим сироп. В сотейник, или небольшую кастрюльку наливаем 400 мл воды, добавляем 200 грамм сахара, палочку корицы, кардамон и бадьян. Доводим до кипения.
Разрезаем хурму на восемь долек, опускаем их в сироп и провариваем в зависимости от спелости плода. Если хурма спелая, то огонь нужно выключить уже через полминуты, если она твердая – то поварите ее минут десять. После ее нужно отставить отдыхать.
Далее готовим основу. Печенье измельчаем в крошку, можно сделать это в блендере, а можно завязать его в пакет и поколотить скалкой.
Сливочное масло растапливаем и перемешиваем с крошкой, пока она не будет напоминать мокрый песок. Идеально это количество ингредиентов подойдет для формы диаметром около 26 см. Руками формируем основу для тарта с бортиками.
Далее готовим начинку. Миксером взбиваем яйца, добавляем к ним йогурт и мед. Хорошенько перемешиваем. Начинку выливаем в основу и отправляем на 20 минут в духовку, разогретую о 180 градусов.
После выкладываем на тарт дольки хурмы в сиропе и отправляем в духовку еще на пять минут. Тарт готов. Остужаем его полностью и подаем.
Напомним, с хурмой вы можете также приготовить вкусный и яркий салат, который идеально подойдет для тарталеток. Это блюдо в списке тех, которые можно приготовить на праздничный стол без термической обработки.