Ідеально до чаю. Рецепт пряного тарта з хурмою

Хурма — дуже зимовий фрукт, з яким можна приготувати смачну випічку.

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У топі зимових фруктів завжди утримують позиції хурма та мандарини. Зазвичай їх їдять як є, але також із ними можна приготувати смачні й оригінальні страви. Наприклад, із хурмою виходять смачні салати та тарти з начинкою.

Пряний тарт із хурмою

Інгредієнти:

хурма — 3 шт;

вода — 400 мл;

цукор коричневий — 200 г

одна паличка кориці;

дві зірочки бадьяна;

дві коробочки кардамону;

Для начинки:

три яйця;

йогурт — 240 г;

мед — 50 г;

крохмаль — 1 ст. л.;

Для основи:

вівсяне печиво — 250 г;

масло вершкове — 120 г.

Хурму вибирайте стиглу й зі щільною м'якоттю. Спочатку варимо сироп. У сотейник, або невелику каструльку наливаємо 400 мл води, додаємо 200 грам цукру, паличку кориці, кардамон і бадьян. Доводимо до кипіння.

Розрізаємо хурму на вісім часточок, опускаємо їх у сироп і проварюємо залежно від стиглості плода. Якщо стигла хурма, то вогонь потрібно вимкнути вже через пів хвилини, якщо вона тверда — то поваріть її хвилин десять. Після цього треба відставити відпочивати.

Далі готуємо основу. Печиво подрібнюємо в крихту, можна зробити це в блендері, а можна зав'язати його в пакет і побити качалкою.

Вершкове масло розтоплюємо і перемішуємо з крихтою, поки вона не нагадуватиме мокрий пісок. Ідеально ця кількість інгредієнтів підійде для форми діаметром приблизно 26 см. Руками формуємо основу для тарта з бортиками.

Далі готуємо начинку. Міксером збиваємо яйця, додаємо до них йогурт і мед. Добре перемішуємо. Начинку виливаємо в основу та відправляємо на 20 хвилин у духовку, розігріту до 180 градусів.

Після цього викладаємо на тарт часточки хурми в сиропі та відправляємо в духовку ще на п'ять хвилин. Тарт готовий. Остуджуємо його повністю і подаємо.

Нагадаємо, з хурмою ви можете також приготувати смачний і яскравий салат, який ідеально підійде для тарталеток. Це страва у списку тих, які можна приготувати на святковий стіл без термічної обробки.