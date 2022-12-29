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Еда

Быстрый рецепт ленивых отбивных из куриного филе

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Фото: Getty Images

Прелесть этого рецепта в том, что мясо не нужно отбивать.

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По своей сути данное блюдо — это рубленая котлета. Однако от котлеты его отличает плоская форма, более характерная для отбивной. Они готовятся из нежного филе и получаются очень сочными.

Ингредиенты:

  • куриное филе – 500 г
  • яйца – 2 шт.
  • репчатый лук – 1 шт.
  • майонез – 2 ст. л.
  • крупа манная – 2 ст. л.
  • крахмал – 1ст. л.
  • паприка по – вкусу
  • перец черный молотый и соль
  • чеснок – 3 зубчика
  • растительное масло (для жарки)

Приготовление:

Куриное филе нарежьте мелкими кубиками. Лук очистите и также нарежьте кубиками, чеснок выдавите через пресс. В миску переложите измельченное филе, лук, яйца, манку, крахмал, майонез, паприку, перец, чеснок, соль. Все перемешайте и поставьте в холодильник на час. На раскаленную сковороду добавьте растительное масло. Выкладывайте массу по одной столовой ложке. Жарьте отбивные с обеих сторон до румяной корочки.

Советы:

  • Вместо майонеза можно использовать сметаной.
  • Крахмал можно взять любой.
  • Долго жарить отбивные не стоит, чтобы они не получились сухими.

Напомним, рецепт классического жульена с курицей и грибами.