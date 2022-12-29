Быстрый рецепт ленивых отбивных из куриного филе

Прелесть этого рецепта в том, что мясо не нужно отбивать.

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По своей сути данное блюдо — это рубленая котлета. Однако от котлеты его отличает плоская форма, более характерная для отбивной. Они готовятся из нежного филе и получаются очень сочными.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

яйца – 2 шт.

репчатый лук – 1 шт.

майонез – 2 ст. л.

крупа манная – 2 ст. л.

крахмал – 1ст. л.

паприка по – вкусу

перец черный молотый и соль

чеснок – 3 зубчика

растительное масло (для жарки)

Приготовление:

Куриное филе нарежьте мелкими кубиками. Лук очистите и также нарежьте кубиками, чеснок выдавите через пресс. В миску переложите измельченное филе, лук, яйца, манку, крахмал, майонез, паприку, перец, чеснок, соль. Все перемешайте и поставьте в холодильник на час. На раскаленную сковороду добавьте растительное масло. Выкладывайте массу по одной столовой ложке. Жарьте отбивные с обеих сторон до румяной корочки.

Советы:

Вместо майонеза можно использовать сметаной.

Крахмал можно взять любой.

Долго жарить отбивные не стоит, чтобы они не получились сухими.

Напомним, рецепт классического жульена с курицей и грибами.