Їжа
Швидкий рецепт лінивих відбивних із курячого філе
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Привабливість цього рецепту в тому, що м'ясо не потрібно відбивати.
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За своєю суттю ця страва — це рубана котлета. Однак від котлети її відрізняє плоска форма, більш характерна для відбивної. Вона готується з ніжного філе та виходить дуже соковитою.
Інгредієнти:
- куряче філе — 500 г
- яйця — 2 шт.
- цибуля — 1 шт.
- майонез — 2 ст. л.
- крупа манна — 2 ст. л.
- крохмаль — 1ст. л.
- паприка до смаку
- перець чорний мелений і сіль
- часник — 3 зубчики
- рослинна олія (для смаження)
Приготування :
Куряче філе наріжте дрібними кубиками. Цибулю очистіть і наріжте кубиками, часник видавіть через прес. У миску перекладіть подрібнене філе, цибулю, яйця, манку, крохмаль, майонез, паприку, перець, часник, сіль. Усе перемішайте й поставте в холодильник на годину. На розпечену сковороду додайте олію. Викладайте масу по одній столовій ложці. Смажте відбивні з обох боків до рум'яної скоринки.
Поради:
- Замість майонезу можна використовувати сметану.
- Крохмаль можна взяти будь-який.
- Довго смажити відбивні не варто, щоб вони не вийшли сухими.
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