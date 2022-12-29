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Їжа

Швидкий рецепт лінивих відбивних із курячого філе

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Фото: Getty Images

Привабливість цього рецепту в тому, що м'ясо не потрібно відбивати.

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За своєю суттю ця страва — це рубана котлета. Однак від котлети її відрізняє плоска форма, більш характерна для відбивної. Вона готується з ніжного філе та виходить дуже соковитою.

Інгредієнти:

  • куряче філе — 500 г
  • яйця — 2 шт.
  • цибуля — 1 шт.
  • майонез — 2 ст. л.
  • крупа манна — 2 ст. л.
  • крохмаль — 1ст. л.
  • паприка до смаку
  • перець чорний мелений і сіль
  • часник — 3 зубчики
  • рослинна олія (для смаження)

Приготування :

Куряче філе наріжте дрібними кубиками. Цибулю очистіть і наріжте кубиками, часник видавіть через прес. У миску перекладіть подрібнене філе, цибулю, яйця, манку, крохмаль, майонез, паприку, перець, часник, сіль. Усе перемішайте й поставте в холодильник на годину. На розпечену сковороду додайте олію. Викладайте масу по одній столовій ложці. Смажте відбивні з обох боків до рум'яної скоринки.

Поради:

  • Замість майонезу можна використовувати сметану.
  • Крохмаль можна взяти будь-який.
  • Довго смажити відбивні не варто, щоб вони не вийшли сухими.

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