Швидкий рецепт лінивих відбивних із курячого філе

Привабливість цього рецепту в тому, що м'ясо не потрібно відбивати.

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За своєю суттю ця страва — це рубана котлета. Однак від котлети її відрізняє плоска форма, більш характерна для відбивної. Вона готується з ніжного філе та виходить дуже соковитою.

Інгредієнти:

куряче філе — 500 г

яйця — 2 шт.

цибуля — 1 шт.

майонез — 2 ст. л.

крупа манна — 2 ст. л.

крохмаль — 1ст. л.

паприка до смаку

перець чорний мелений і сіль

часник — 3 зубчики

рослинна олія (для смаження)

Приготування :

Куряче філе наріжте дрібними кубиками. Цибулю очистіть і наріжте кубиками, часник видавіть через прес. У миску перекладіть подрібнене філе, цибулю, яйця, манку, крохмаль, майонез, паприку, перець, часник, сіль. Усе перемішайте й поставте в холодильник на годину. На розпечену сковороду додайте олію. Викладайте масу по одній столовій ложці. Смажте відбивні з обох боків до рум'яної скоринки.

Поради:

Замість майонезу можна використовувати сметану.

Крохмаль можна взяти будь-який.

Довго смажити відбивні не варто, щоб вони не вийшли сухими.

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