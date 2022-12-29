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Еда

Новогодний рецепт: оригинальный салат с омлетом

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Фото: Getty Images

Чтобы получить более нежный вкус салата, вместо вареных яиц можно добавить омлет.

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Салат с омлетом, куриной грудкой и кукурузой – вкусный и необычный рецепт, который разнообразит праздничный стол.

Ингредиенты:

  • куриная филе – 500 г
  • кукуруза консервированная – 1 банка
  • яйца – 4 шт.
  • молоко – 3 ст. л.
  • лук репчатый – 1 шт. (средний)
  • соль и перец черный молотый
  • майонез
  • растительное масло (для жарки омлетов)

Маринад для лука:

  • сок лимонный – 0,5 ч. л.
  • щепотка соли
  • перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

  • Яйца взбейте с молоком венчиком или вилкой. Сковороду разогрейте, добавьте немного растительного масла. Затем влейте омлетную смесь и распределите по всему диаметру сковороды. Обжаривайте с обеих сторон на среднем огне. Остудите, а затем нарежьте омлет тонкой соломкой.
  • Вымойте куриное филе и поставьте вариться. После закипания варите 20-25 минут, снимая образовавшуюся пену. Поперчите, посолите по вкусу. Готовое куриное мясо остудите, нарежьте тонкими длинными полосками.
  • Лук нарежьте полукольцами, выложите в мисочку, посолите, поперчите, залейте лимонным соком и оставьте мариноваться на три минуты.
  • Омлетные блинчики, куриное филе, маринованный лук, консервированную кукурузу без жидкости соединить и перемешать.
  • Заправьте салат майонезом.

Советы:

  • Подать такой салат можно в салатнике или тарталетках, или на тосте.
  • Для заправки можно использовать сметану и майонез в равных пропорциях.
  • Куриную грудинку можно заменить ветчиной или колбасой.

Напомним, пошаговый рецепт салата с пекинской капустой и апельсинами.