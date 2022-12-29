Новогодний рецепт: оригинальный салат с омлетом

Чтобы получить более нежный вкус салата, вместо вареных яиц можно добавить омлет.

Related video

Салат с омлетом, куриной грудкой и кукурузой – вкусный и необычный рецепт, который разнообразит праздничный стол.

Ингредиенты:

куриная филе – 500 г

кукуруза консервированная – 1 банка

яйца – 4 шт.

молоко – 3 ст. л.

лук репчатый – 1 шт. (средний)

соль и перец черный молотый

майонез

растительное масло (для жарки омлетов)

Маринад для лука:

сок лимонный – 0,5 ч. л.

щепотка соли

перец черный молотый – по вкусу

Способ приготовления:

Яйца взбейте с молоком венчиком или вилкой. Сковороду разогрейте, добавьте немного растительного масла. Затем влейте омлетную смесь и распределите по всему диаметру сковороды. Обжаривайте с обеих сторон на среднем огне. Остудите, а затем нарежьте омлет тонкой соломкой.

Вымойте куриное филе и поставьте вариться. После закипания варите 20-25 минут, снимая образовавшуюся пену. Поперчите, посолите по вкусу. Готовое куриное мясо остудите, нарежьте тонкими длинными полосками.

Лук нарежьте полукольцами, выложите в мисочку, посолите, поперчите, залейте лимонным соком и оставьте мариноваться на три минуты.

Омлетные блинчики, куриное филе, маринованный лук, консервированную кукурузу без жидкости соединить и перемешать.

Заправьте салат майонезом.

Советы:

Подать такой салат можно в салатнике или тарталетках, или на тосте.

Для заправки можно использовать сметану и майонез в равных пропорциях.

Куриную грудинку можно заменить ветчиной или колбасой.

Напомним, пошаговый рецепт салата с пекинской капустой и апельсинами.