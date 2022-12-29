Еда
Новогодний рецепт: оригинальный салат с омлетом
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Чтобы получить более нежный вкус салата, вместо вареных яиц можно добавить омлет.
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Салат с омлетом, куриной грудкой и кукурузой – вкусный и необычный рецепт, который разнообразит праздничный стол.
Ингредиенты:
- куриная филе – 500 г
- кукуруза консервированная – 1 банка
- яйца – 4 шт.
- молоко – 3 ст. л.
- лук репчатый – 1 шт. (средний)
- соль и перец черный молотый
- майонез
- растительное масло (для жарки омлетов)
Маринад для лука:
- сок лимонный – 0,5 ч. л.
- щепотка соли
- перец черный молотый – по вкусу
Способ приготовления:
- Яйца взбейте с молоком венчиком или вилкой. Сковороду разогрейте, добавьте немного растительного масла. Затем влейте омлетную смесь и распределите по всему диаметру сковороды. Обжаривайте с обеих сторон на среднем огне. Остудите, а затем нарежьте омлет тонкой соломкой.
- Вымойте куриное филе и поставьте вариться. После закипания варите 20-25 минут, снимая образовавшуюся пену. Поперчите, посолите по вкусу. Готовое куриное мясо остудите, нарежьте тонкими длинными полосками.
- Лук нарежьте полукольцами, выложите в мисочку, посолите, поперчите, залейте лимонным соком и оставьте мариноваться на три минуты.
- Омлетные блинчики, куриное филе, маринованный лук, консервированную кукурузу без жидкости соединить и перемешать.
- Заправьте салат майонезом.
Советы:
- Подать такой салат можно в салатнике или тарталетках, или на тосте.
- Для заправки можно использовать сметану и майонез в равных пропорциях.
- Куриную грудинку можно заменить ветчиной или колбасой.
Напомним, пошаговый рецепт салата с пекинской капустой и апельсинами.