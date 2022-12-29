Їжа
Новорічний рецепт: оригінальний салат із омлетом
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Щоб отримати ніжніший смак салату, замість варених яєць можна додати омлет.
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Салат з омлетом, курячою грудкою та кукурудзою – смачний і незвичайний рецепт, який урізноманітнить святковий стіл.
Інгредієнти:
- куряча філе – 500 г
- кукурудза консервована – 1 банка
- яйця – 4 шт.
- молоко – 3 ст. л.
- цибуля ріпчаста — 1 шт. (Середня)
- сіль та перець чорний мелений
- майонез
- рослинна олія (для смаження омлетів)
Маринад для цибулі:
- лимонний сік — 0,5 ч. л.
- дрібка солі
- перець чорний мелений – за смаком
Спосіб приготування:
- Яйця збийте з молоком віночком чи вилкою. Сковороду розігрійте, додайте трохи олії. Потім влийте суміш омлету і розподіліть по всьому діаметру сковороди. Обсмажуйте по обидва боки на середньому вогні. Остудіть, а потім наріжте тонкою соломкою омлет.
- Вимийте куряче філе та поставте варитися. Після закипання варіть 20-25 хвилин, знімаючи піну, що утворилася. Поперчіть, посоліть до смаку. Готове куряче м'ясо остудіть, наріжте довгими тонкими смужками.
- Цибулю наріжте півкільцями, викладіть у миску, посоліть, поперчіть, залийте лимонним соком і залиште маринуватися на три хвилини.
- Омлетні млинці, куряче філе, цибулю мариновану, консервовану кукурудзу без рідини з'єднати і перемішати.
- Заправте салат майонезом.
Поради:
- Подати такий салат можна в салатниці чи тарталетках, або на тості.
- Для заправки можна використовувати сметану та майонез у рівних пропорціях.
- Курячу грудинку можна замінити шинкою або ковбасою.
Нагадаємо, покроковий рецепт салату з пекінською капустою та апельсинами.