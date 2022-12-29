Новорічний рецепт: оригінальний салат із омлетом

Щоб отримати ніжніший смак салату, замість варених яєць можна додати омлет.

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Салат з омлетом, курячою грудкою та кукурудзою – смачний і незвичайний рецепт, який урізноманітнить святковий стіл.

Інгредієнти:

куряча філе – 500 г

кукурудза консервована – 1 банка

яйця – 4 шт.

молоко – 3 ст. л.

цибуля ріпчаста — 1 шт. (Середня)

сіль та перець чорний мелений

майонез

рослинна олія (для смаження омлетів)

Маринад для цибулі:

лимонний сік — 0,5 ч. л.

дрібка солі

перець чорний мелений – за смаком

Спосіб приготування:

Яйця збийте з молоком віночком чи вилкою. Сковороду розігрійте, додайте трохи олії. Потім влийте суміш омлету і розподіліть по всьому діаметру сковороди. Обсмажуйте по обидва боки на середньому вогні. Остудіть, а потім наріжте тонкою соломкою омлет.

Вимийте куряче філе та поставте варитися. Після закипання варіть 20-25 хвилин, знімаючи піну, що утворилася. Поперчіть, посоліть до смаку. Готове куряче м'ясо остудіть, наріжте довгими тонкими смужками.

Цибулю наріжте півкільцями, викладіть у миску, посоліть, поперчіть, залийте лимонним соком і залиште маринуватися на три хвилини.

Омлетні млинці, куряче філе, цибулю мариновану, консервовану кукурудзу без рідини з'єднати і перемішати.

Заправте салат майонезом.

Поради:

Подати такий салат можна в салатниці чи тарталетках, або на тості.

Для заправки можна використовувати сметану та майонез у рівних пропорціях.

Курячу грудинку можна замінити шинкою або ковбасою.

Нагадаємо, покроковий рецепт салату з пекінською капустою та апельсинами.