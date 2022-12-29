По мотивам "битого стекла": вкусный и красивый торт к праздничному столу

Сочетание десерта "битое стекло" и бисквитных коржей дает очень интересное сочетание.

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Красивый и очень вкусный цветной торт, который удивит сладкоежек вкусом и видом, предлагает приготовить автор кулинарного блога cook_with_me_at_home. Создание этого десерта потребует терпения и щепетильности, но результат этого стоит.

Торт с "битым стеклом"

Ингредиенты:

Мука – 125 гр;

Кукурузный крахмал – 25 гр;

Яйца – 5 шт;

Сахар – 150 гр;

Соль – щепотка.

Для начинки:

Сливки (от 20%) – 700 мл;

Сахар – 120 гр;

Листовой желатин – 1 пачка (10 г),

Желе (разные цвета) – 4 шт;

Вода – по 350 мл на каждое желе.

Способ приготовления:

Муку просеять, добавить крахмал и перемешать. Яйца выложить в широкую и не глубокую посуду, добавить соль, сахар и начать взбивать на максимальной скорости до образования рыхлой белой массы примерно 8-10 мин. За это время масса увеличится примерно вдвое. Чтобы проверить, достаточно ли взбита масса, нужно провести по ней лопаткой. Если след не исчезает в течение восьми секунд, она готова.

К сбитым яйцам просеять половину муки, смешанной с крахмалом. Аккуратно лопаткой, движениями снизу вверх вмешивать муку в яичную массу. Далее добавить оставшуюся муку, снова аккуратно вымешать до однородности.

Дно формы выстелить пергаментом, ничем не смазывать. Выложить тесто в форму и равномерно распределить. Накрыть куском фольги (так бисквит будет ровным) и выпекать в предварительно разогретой до180 градусов духовке 30 мин. Затем убрать фольгу и выпекать бисквит до готовности, проверяя ее с помощью зубочистки еще примерно 20 минут.

Достав готовый бисквит из духовки, длинным ножом нужно пройтись между бисквитом и бортиком формы. Снять форму и пергамент и оставить на решетке до полного охлаждения. После этого завернуть его в пищевую пленку и отправляем в холодильник минимум на шесть часов.

Далее необходимо приготовить "битое стекло". Каждое желе всыпать в отдельную миску и залить его 350 мл кипятка. Вымешать до полного растворения и дать остыть до комнатной температуры. Далее перелить каждое желе отдельно в прямоугольные емкости и поставить в холодильник до полного застывания. Готовое нарезать кубиками.

Желатин поломать и залить водой (80 мл) на пять минут.

В сотейник с толстым дном влить сливки, всыпать сахар и поставить на небольшой огонь, помешивая, держать пока сахар не растопится.

Сливки должны быть достаточно горячие, но кипятить их не надо. Желатин слегка помять и размешать в воде и вылить всю эту желатиновую смесь в горячие сливки, хорошо размешать до однородности и охладить до комнатной температуры. Далее в сливки выложить порезанное желе, перемешать.

Бисквит разрезать на два коржа. Один корж выложить на тарелку в кондитерское кольцо. Когда сливочная масса от холодного желе начнет схватываться, выложить ее на бисквит в кольце, разровнять и накрыть второй частью бисквита, слегка прижать. Поставить в холодильник на ночь. Украсить по желанию. Например, верх можно покрыть растопленным шоколадом и посыпать кокосовой стружкой.

Напомним, как приготовить торт "Пенек с шишками".