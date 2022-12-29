За мотивами "битого скла": смачний та гарний торт до святкового столу

Поєднання десерту "бите скло" та бісквітних коржів дає дуже цікаве поєднання.

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Гарний і дуже смачний кольоровий торт, який здивує ласунів смаком та виглядом, пропонує приготувати автор кулінарного блогу cook_with_me_at_home. Створення цього десерту вимагатиме терпіння і педантичної, але результат цього вартий.

Торт з "битим склом"

Інгредієнти:

Борошно — 125 гр;

Кукурудзяний крохмаль – 25 гр;

Яйця – 5 шт;

Цукор — 150 гр;

Сіль – щіпка.

Для начинки:

Вершки (від 20%) – 700 мл;

Цукор — 120 гр;

Листовий желатин — 1 пачка (10 г),

Желе (різні кольори) – 4 шт.;

Вода – по 350 мл на кожне желе.

Спосіб приготування:

Борошно просіяти, додати крохмаль і перемішати. Яйця викласти в широкий і не глибокий посуд, додати сіль, цукор і почати збивати на максимальній швидкості до утворення пухкої білої маси близько 8-10 хв. За цей час маса збільшиться приблизно вдвічі. Щоб перевірити, чи достатньо збита маса, потрібно провести лопаткою. Якщо слід не зникає протягом восьми секунд, вона готова.

До збитих яєць просіяти половину борошна, змішаного з крохмалем. Акуратно лопаткою, рухами знизу нагору вмішати борошно в яєчну масу. Далі додати борошно, що залишилося, знову акуратно вимішати до однорідності.

Дно форми вистелити пергаментом, нічим не змащувати. Викласти тісто у форму та рівномірно розподілити. Накрити шматком фольги (так бісквіт буде рівним) і випікати в попередньо розігрітій до 180 градусів духовці 30 хв. Потім прибрати фольгу і випікати бісквіт до готовності, перевіряючи її за допомогою зубочистки, приблизно 20 хвилин.

Діставши готовий бісквіт із духовки, довгим ножем потрібно пройтися між бісквітом та бортиком форми. Зняти форму та пергамент і залишити на решітці до охолодження. Після цього загорнути його в харчову плівку та відправити у холодильник мінімум на шість годин.

Далі необхідно приготувати "бите скло". Кожне желе всипати в окрему миску і залити 350 мл окропу. Вимішати до повного розчинення і дати охолонути до кімнатної температури. Далі перелити кожне желе окремо в прямокутні ємності і поставити у холодильник до повного застигання. Готове желе нарізати кубиками.

Желатин поламати та залити водою (80 мл) на п'ять хвилин.

У сотейник з товстим дном влити вершки, всипати цукор і поставити на невеликий вогонь, помішуючи, тримати, поки цукор не розтопиться.

Вершки повинні бути досить гарячі, але кип'ятити не треба. Желатин злегка пом'яти, розмішати у воді та вилити всю цю желатинову суміш у гарячі вершки, добре розмішати до однорідності та охолодити до кімнатної температури. Далі у вершки викласти порізане желе, перемішати.

Бісквіт розрізати на два коржі. Один корж викласти на тарілку у кондитерське кільце. Коли вершкова маса від холодного желе почне схоплюватися, викласти її на бісквіт у кільці, розрівняти і накрити другою частиною бісквіту, трохи притиснути. Поставити в холодильник на ніч. Прикрасити за бажанням. Наприклад, верх можна покрити розтопленим шоколадом та посипати кокосовою стружкою.

Нагадаємо, як приготувати торт "Пеньок із шишками".