Новогодний торт без выпечки за 10 минут

Торт, который можно приготовить за 10 минут даже в условиях отсутствия электроэнергии.

Related video

Чаще всего на Новый год готовят более изысканные торты. Но в этому году, когда света нет длительное время, можно приготовить очень простой, но вкусный десерт. Все ингредиенты доступны, а приготовление десерта займет 10 минут.

Ингредиенты:

печенье "К кофе" (желательно со вкусом топленого молока) — около 600 граммов,

вареная сгущенка – 500 граммов,

сливочное масло – 100 граммов,

сметана – 2 столовые ложки,

молочный шоколад – около 30 граммов,

немного молотых грецких орехов.

Способ приготовления:

Измельчите руками печенье в крошку.

Хорошо вымешайте сгущенное молоко. Желательно миксером, но если нет электричества, то можно и ложкой. Когда оно станет более жидким, то добавьте 2 ложки сметаны и снова перемешайте.

Добавьте в смесь масло и снова помешайте. Также желательно миксером, ведь вручную это будет достаточно долго.

Далее добавьте орехи и снова перемешайте.

В большой миске соедините крем и печенье. Перемешайте до однородной массы. Все печенье должно хорошо пропитаться кремом.

Выложите всю массу или на тарелку в форме горки (так будет практичнее), или в форму (так будет красивее). Сверху присыпьте натертым шоколадом.

Напомним, рецепт блинного торта "Тирамису".