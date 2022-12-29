Еда
Новогодний торт без выпечки за 10 минут
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Торт, который можно приготовить за 10 минут даже в условиях отсутствия электроэнергии.
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Чаще всего на Новый год готовят более изысканные торты. Но в этому году, когда света нет длительное время, можно приготовить очень простой, но вкусный десерт. Все ингредиенты доступны, а приготовление десерта займет 10 минут.
Ингредиенты:
- печенье "К кофе" (желательно со вкусом топленого молока) — около 600 граммов,
- вареная сгущенка – 500 граммов,
- сливочное масло – 100 граммов,
- сметана – 2 столовые ложки,
- молочный шоколад – около 30 граммов,
- немного молотых грецких орехов.
Способ приготовления:
- Измельчите руками печенье в крошку.
- Хорошо вымешайте сгущенное молоко. Желательно миксером, но если нет электричества, то можно и ложкой. Когда оно станет более жидким, то добавьте 2 ложки сметаны и снова перемешайте.
- Добавьте в смесь масло и снова помешайте. Также желательно миксером, ведь вручную это будет достаточно долго.
- Далее добавьте орехи и снова перемешайте.
- В большой миске соедините крем и печенье. Перемешайте до однородной массы. Все печенье должно хорошо пропитаться кремом.
- Выложите всю массу или на тарелку в форме горки (так будет практичнее), или в форму (так будет красивее). Сверху присыпьте натертым шоколадом.
Напомним, рецепт блинного торта "Тирамису".