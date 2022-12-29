Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Еда

Новогодний торт без выпечки за 10 минут

торт без выпечки, торт, рецепт торта, рецепт торта за 10 минут, торт со сгущенкой, рецепта торта на Новый год
Фото: Getty Images

Торт, который можно приготовить за 10 минут даже в условиях отсутствия электроэнергии.

Related video

Чаще всего на Новый год готовят более изысканные торты. Но в этому году, когда света нет длительное время, можно приготовить очень простой, но вкусный десерт. Все ингредиенты доступны, а приготовление десерта займет 10 минут.

Ингредиенты:

  • печенье "К кофе" (желательно со вкусом топленого молока) — около 600 граммов,
  • вареная сгущенка – 500 граммов,
  • сливочное масло – 100 граммов,
  • сметана – 2 столовые ложки,
  • молочный шоколад – около 30 граммов,
  • немного молотых грецких орехов.

Способ приготовления:

  • Измельчите руками печенье в крошку.
  • Хорошо вымешайте сгущенное молоко. Желательно миксером, но если нет электричества, то можно и ложкой. Когда оно станет более жидким, то добавьте 2 ложки сметаны и снова перемешайте.
  • Добавьте в смесь масло и снова помешайте. Также желательно миксером, ведь вручную это будет достаточно долго.
  • Далее добавьте орехи и снова перемешайте.
  • В большой миске соедините крем и печенье. Перемешайте до однородной массы. Все печенье должно хорошо пропитаться кремом.
  • Выложите всю массу или на тарелку в форме горки (так будет практичнее), или в форму (так будет красивее). Сверху присыпьте натертым шоколадом.

Напомним, рецепт блинного торта "Тирамису".