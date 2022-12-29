Новорічний торт без випічки за 10 хвилин

Торт, який можна приготувати за 10 хвилин навіть за відсутності електроенергії.

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Найчастіше на Новий рік готують вишуканіші торти. Але цього року, коли світла немає тривалий час, можна приготувати дуже простий, але смачний десерт. Усі інгредієнти доступні, а приготування десерту триватиме 10 хвилин.

Інгредієнти:

печиво "До кави" (бажано зі смаком топленого молока) — близько 600 г,

варене згущене молоко — 500 г,

вершкове масло — 100 г,

сметана — 2 столові ложки,

молочний шоколад – близько 30 г,

трохи мелених волоських горіхів.

Спосіб приготування:

Подрібніть печиво руками в крихту.

Добре вимішайте згущене молоко. Бажано міксером, але якщо немає електрики, можна і ложкою. Коли воно стане більш рідким, додайте 2 ложки сметани і знову перемішайте.

Додайте в суміш масло і знову перемішайте. Також бажано міксером, адже вручну це буде досить довго.

Далі додайте горіхи і знову перемішайте.

У великій мисці з'єднайте крем та печиво. Перемішайте до однорідної маси. Все печиво має добре просочитися кремом.

Викладіть всю масу або на тарілку у формі гірки (так буде практичніше), або у форму (так буде красивіше). Зверху присипте натертим шоколадом.

Нагадаємо, рецепт млинцевого торта "Тірамісу".