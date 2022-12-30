Вместо "Шубы" и "Мимозы". Рецепт слоеного салата с апельсинами

Это нарядный и вкусный салат, который идеально подойдет для праздничного стола.

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Если вы ее не составили праздничное меню на Новый год 2023, то вполне вероятно, что вы захотите заменить традиционные салаты чем-то новым и оригинальным.

И салат с копченой курицей и апельсинами идеально подойдет для того, чтобы украсить праздничный стол и разнообразить новогоднее меню.

Слоеный салат с апельсинами

Ингредиенты:

Пекинская капуста — 250 гр;

Чеснок — 3 зубчика;

Копченая куриная грудка – 200 гр;

Три яйца;

Твердый сыр – 150 гр;

Два апельсина;

Майонез, соль.

Для этого салата будет удобно воспользоваться кулинарным кольцом, чтобы слои получились ровные и красивые. Но если его нет, то не беда. Салат все равно получится вкусным.

Яйца отвариваем вкрутую и натираем на крупной терке. Смешиваем с майонезом. Также натираем на крупной терке твердый сыр и заправляем майонезом.

Мелко нарезаем пекинскую капусту: сначала полосками, а потом квадратиками. Кладем в миску, солим, выдавливаем к капусте три зубчика чеснока через пресс, добавляем майонез и перемешиваем. Копченую грудку нарезаем кубиками и также смешиваем с майонезом.

Апельсины очищаем и режем каждую дольку напополам. Теперь время собирать салат.

Сначала выкладываем капусту, потом копченую курицу, потом вареные яйца и сыр. Сверху аккуратно выкладываем апельсины.

И отправляем салат в холодильник хотя бы на полчаса, чтобы он пропитался майонезом и ароматами.

Также вы можете приготовить вкуснейший слоеный салат с ветчиной и шампиньонами.