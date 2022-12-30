Замість "Шуби" та "Мімози". Рецепт листкового салату з апельсинами

Це ошатний і смачний салат, який ідеально підійде для святкового столу.

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Якщо ви ще не склали святкове меню на Новий рік 2023, то цілком імовірно, що ви захочете замінити традиційні салати на щось нове й оригінальне.

І салат із копченою куркою та апельсинами ідеально підійде для того, щоб прикрасити святковий стіл та урізноманітнити новорічне меню.

Листковий салат з апельсинами

Інгредієнти:

пекінська капуста — 250 г;

часник — 3 зубчики;

копчена куряча грудка — 200 г;

три яйця;

твердий сир — 150 г;

два апельсини;

майонез, сіль.

Для цього салату буде зручно скористатися кулінарним кільцем, щоб шари вийшли рівні та красиві. Але якщо його немає, то не біда. Салат все одно вийде смачним.

Яйця відварюємо круто та натираємо на великій тертці. Змішуємо із майонезом. Також натираємо на великій тертці твердий сир і заправляємо майонезом.

Дрібно нарізаємо пекінську капусту: спершу смужками, а потім квадратиками. Кладемо в миску, солимо, вичавлюємо до капусти три зубчики часнику через прес, додаємо майонез і перемішуємо. Копчену грудку нарізаємо кубиками і також змішуємо з майонезом.

Апельсини очищаємо і ріжемо кожну часточку навпіл. Тепер час збирати салат.

Спочатку викладаємо капусту, потім копчену курку, потім варені яйця та сир. Зверху обережно викладаємо апельсини.

І відправляємо салат у холодильник хоча б на пів години, щоб він просочився майонезом та ароматами.

Також ви можете приготувати смачний листковий салат із шинкою та печерицями.