Вкусно и просто. Слоеный салат с курицей и черносливом

Слоеные салаты идеально подходят для праздничного стола.

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Чернослив очень хорош в салатах. Он придает всем ингредиентам небольшой копченый аромат и кислинку. Если вы хотите попробовать что-то новенькое, то салат с черносливом — это отличная идея.

Слоеный салат с курицей и черносливом

Ингредиенты:

Копченая куриная грудка — 250 гр;

Яйца – 4 шт;

Свежий огурец – 2 шт;

Шампиньоны – 250 гр;

Чернослив – 200 гр;

Одна небольшая луковица;

Майонез, грецкие орехи, гранат, соль, растительное масло, петрушка.

Для начала подготовим все ингредиенты. Мелко нарезаем лук, шампиньоны нарезаем кубиками и поджариваем на растительном масле.

Чернослив заливаем кипятком на десять минут. Потом сливаем воду и мелко его нарезаем.

Копченую куриную грудку нарезаем кубиком. Свежие огурцы натираем на крупной терке, или нарезаем мелкими кубиками.

Яйца отвариваем вкрутую и отделяем желтки от белков. Натираем на крупной терке.

Огурцы, курицу, грибы с луком и белки, разделенные по разным мисочкам смешиваем с майонезом и начинаем собирать салат. Удобно использовать кулинарное кольцо, но можно обойтись и без него.

Сначала выкладываем яичные белки, потом половину курицы, затем – свежие огурцы и чернослив. Потом желтки, вторую половину курицы. Посыпаем мелко нарезанной петрушкой, украшаем грецкими орехами и зернами граната. Убираем в холодильник на полчаса, чтобы салат немного пропитался.

Также вы можете приготовить вкусный салат "Тбилиси" с говядиной и грецкими орехами. Это пряный и вкусный салат без майонеза.