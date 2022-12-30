Смачно та просто. Листковий салат із куркою і чорносливом

Листкові салати ідеально підходять для святкового столу.

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Чорнослив дуже смачний у салатах. Він надає всім інгредієнтам невеликого копченого аромату і кислинки. Якщо ви хочете спробувати щось новеньке, то салат із чорносливом — це чудова ідея.

Листковий салат із куркою і чорносливом

Інгредієнти:

копчена куряча грудка — 250 г;

яйця — 4 шт.;

свіжий огірок — 2 шт.;

печериці — 250 г;

чорнослив — 200 г;

одна невелика цибулина;

майонез, волоські горіхи, гранат, сіль, олія, петрушка.

Для початку підготуємо усі інгредієнти. Дрібно нарізаємо цибулю, печериці нарізаємо кубиками і підсмажуємо на олії.

Чорнослив заливаємо окропом на десять хвилин. Потім зливаємо воду та дрібно нарізаємо його.

Копчену курячу грудку нарізаємо кубиком. Свіжі огірки натираємо на великій тертці або нарізаємо дрібними кубиками.

Яйця відварюємо круто та відокремлюємо жовтки від білків. Натираємо на великій тертці.

Огірки, курку, гриби з цибулею та білки, розділені по різних мисках змішуємо з майонезом і починаємо збирати салат. Зручно використовувати кулінарне кільце, але можна обійтися без нього.

Спочатку викладаємо яєчні білки, потім половину курки, потім — свіжі огірки та чорнослив. Потім жовтки, другу половину курки. Посипаємо дрібно нарізаною петрушкою, прикрашаємо волоськими горіхами та зернами граната. Забираємо в холодильник на пів години, щоб салат трохи просочився.

Також ви можете приготувати смачний салат "Тбілісі" з яловичиною та волоськими горіхами. Це пряний і смачний салат без майонезу.