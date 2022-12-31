Изысканно и вкусно. Салат с красной рыбой

В этом салате особенно хороша заправка без майонеза, и он идеально подходит для тарталеток.

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Если вам нравится подавать салаты в тарталетках, то простой салат с красной рыбой и свежими огурчиками прекрасно подойдет.

Его можно подавать и просто в салатнике, но он отлично смотрится и в индивидуальной подаче. Каперсы можно, как и в "Оливье", заменить вкусными маринованными огурчиками, а каждую тарталетку можно украсить красной икрой.

Салат с красной рыбой

Ингредиенты:

Слабосоленая красная рыба – 180 гр;

Свежие огурцы – 2 шт;

Шесть яиц;

Для заправки:

Сметана 20% (густая) — 4 ст.л.;

Творожный крем-сыр – 4 ст.л.;

Горчица – 1 ч.л.;

Лимонный сок – 1 ч.л.;

Чеснок – 2 зубчика;

Укроп, зеленый лук, соль, каперсы.

Огурцы нужно выбирать с малым количеством семян, чтобы салат не получился слишком "мокрым". Если таковых не нашлось, просто удалите семена из обычных огурцов и нарежьте их кубиками.

Красную рыбу также нарезаем кубиками. Укроп мелко режем, также, как и зеленый лук.

Яйца отвариваем вкрутую и нарезаем кубиками.

Готовим заправку. Проще всего это сделать блендером. Смешиваем сметану, или несладкий йогурт с творожным сыром, добавляем немного каперсов, дижонской горчицы, пропущенного через пресс чеснока и лимонный сок. Смешиваем, пока масса не станет однородной.

Добавляем к прочим ингредиентам и тщательно, но аккуратно перемешиваем. Салат готов. Его можно разложить по тарталеткам, или подать в салатнице.

Также для тарталеток отлично подходит легкий салат с хурмой. Интересно, но для его приготовления не требуется термическая обработка, что очень полезно, если плита недоступна.