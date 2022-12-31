Вишукано та смачно. Салат із червоною рибою

У цьому салаті особливо гарна заправка без майонезу, і він ідеально підходить для тарталеток.

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Якщо вам подобається подавати салати в тарталетках, то простий салат із червоною рибою та свіжими огірками чудово підійде.

Його можна подавати і просто в салатнику, але він чудово виглядає і в індивідуальній подачі. Каперси можна, як і в "Олів'є", замінити на смачні мариновані огірочки, а кожну тарталетку можна прикрасити червоною ікрою.

Салат із червоною рибою

Інгредієнти:

Слабосолена червона риба — 180 г;

Свіжі огірки — 2 шт.;

Шість яєць;

Для заправки:

Сметана 20% (густа) — 4 ст. л.;

Сирний крем-сир — 4 ст. л.;

Гірчиця — 1 ч. л.;

Лимонний сік — 1 ч. л.;

Часник — 2 зубчики;

Кріп, зелена цибуля, сіль, каперси.

Огірки потрібно вибирати з малою кількістю насіння, щоб салат не вийшов надто "мокрим". Якщо таких не знайшлося, просто видаліть насіння зі звичайних огірків і наріжте кубиками.

Червону рибу також нарізаємо кубиками. Кріп дрібно ріжемо, так само як і зелену цибулю.

Яйця відварюємо круто і нарізаємо кубиками.

Готуємо заправлення. Найпростіше це зробити блендером. Змішуємо сметану, або несолодкий йогурт із сирним сиром, додаємо трохи каперсів, діжонської гірчиці, пропущеної через прес часнику та лимонний сік. Змішуємо, доки маса не стане однорідною.

Додаємо до інших інгредієнтів та ретельно, але акуратно перемішуємо. Салат готовий. Його можна розкласти по тарталетках або подати в салатниці.

Також для тарталеток відмінно підходить легкий салат із хурмою. Цікаво, але для його приготування не потрібно термічної обробки, що дуже корисно, якщо плита недоступна.