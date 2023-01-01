Шоколадный торт к чаю: десерт, который тает во рту
Чтобы торт был вкуснее, лучше подольше подержать его в холодильнике перед тем, как украсить.
Вкусный шоколадный торт с черносливом и нежным кремом из сгущенки и масла предлагает приготовить по своему рецепту кулинарный блогер Людмила Борщ. Она уверяет, что этот десерт не займет много времени, а гости и домочадцы оценят его по достоинству.
Шоколадный торт с черносливом
Ингредиенты:
- Мука – 300 гр;
- Сахар – 200 гр;
- Разрыхлитель – 2 ч. л;
- Яйца – 2 шт;
- Какао – 50 гр;
- Кефир – 250 мл;
- Ванильный сахар – 10 гр;
- Соль.
Для крема:
- Масло сливочное – 200 гр;
- Сгущенное молоко –1 банка;
- Орехи – 50 гр;
- Чернослив – 100 гр.
Для пропитки:
- Сахарная пудра 2-3 ст. л;
- Вода – 50 мл;
- Коньяк – 1 ст. л.
Способ приготовления:
В глубокую миску разбить яйца, добавить немного соли и сахар, хорошо перемешать венчиком или миксером. Далее влить кефир комнатной температуры и снова перемешать. Затем всыпать ванильный сахар и просеять часть муки, смешанной с какао-порошком и снова все хорошо перемешать, и ввести оставшуюся муку, смешанную с разрыхлителем. Тесто получается довольно густым.
Форму застелить пергаментом и вылить в нее тесто, равномерно распределив по всей поверхности.
Отправить форму в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать примерно 40-45 минут, проверяя готовность с помощью деревянной шпажки. Если при протыкании коржа она сухая, это значит, что выпечка готова.
Остывший корж разрезать на две части. Нижнюю поместить в разъемное кольцо, а второй корж порезать на кубики.
Следующий этап – приготовление крема. Для этого масло комнатной температуры размять вилкой и пару минут взбивать миксером, после чего влить сгущенку и взбивать еще несколько минут. Орехи покрошить мелко, можно с помощью скалки, чернослив порезать мелкими кусочками и все отправить в крем, снова хорошо перемешать.
Для пропитки в теплую воду добавить сахарную пудру и коньяк, и затем нанести половину ее на корж.
Крем еще раз перемешать, всыпать в него порезанный кубиками второй корж и вылить оставшуюся пропитку. Выложить массу на первый корж, хорошо притрамбовать, накрыть пленкой и отправить в холодильник на 2-3 часа, а можно и на всю ночь.
Затем торт необходимо вынуть из кольца и украсить по желанию. Интересным декором для него могут стать шарики сухого завтрака.
Напомним, как приготовить торт "Пенек с шишками".