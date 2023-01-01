Шоколадный торт к чаю: десерт, который тает во рту

Чтобы торт был вкуснее, лучше подольше подержать его в холодильнике перед тем, как украсить.

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Вкусный шоколадный торт с черносливом и нежным кремом из сгущенки и масла предлагает приготовить по своему рецепту кулинарный блогер Людмила Борщ. Она уверяет, что этот десерт не займет много времени, а гости и домочадцы оценят его по достоинству.

Шоколадный торт с черносливом

Ингредиенты:

Мука – 300 гр;

Сахар – 200 гр;

Разрыхлитель – 2 ч. л;

Яйца – 2 шт;

Какао – 50 гр;

Кефир – 250 мл;

Ванильный сахар – 10 гр;

Соль.

Для крема:

Масло сливочное – 200 гр;

Сгущенное молоко –1 банка;

Орехи – 50 гр;

Чернослив – 100 гр.

Для пропитки:

Сахарная пудра 2-3 ст. л;

Вода – 50 мл;

Коньяк – 1 ст. л.

Способ приготовления:

В глубокую миску разбить яйца, добавить немного соли и сахар, хорошо перемешать венчиком или миксером. Далее влить кефир комнатной температуры и снова перемешать. Затем всыпать ванильный сахар и просеять часть муки, смешанной с какао-порошком и снова все хорошо перемешать, и ввести оставшуюся муку, смешанную с разрыхлителем. Тесто получается довольно густым.

Форму застелить пергаментом и вылить в нее тесто, равномерно распределив по всей поверхности.

Отправить форму в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Выпекать примерно 40-45 минут, проверяя готовность с помощью деревянной шпажки. Если при протыкании коржа она сухая, это значит, что выпечка готова.

Остывший корж разрезать на две части. Нижнюю поместить в разъемное кольцо, а второй корж порезать на кубики.

Следующий этап – приготовление крема. Для этого масло комнатной температуры размять вилкой и пару минут взбивать миксером, после чего влить сгущенку и взбивать еще несколько минут. Орехи покрошить мелко, можно с помощью скалки, чернослив порезать мелкими кусочками и все отправить в крем, снова хорошо перемешать.

Для пропитки в теплую воду добавить сахарную пудру и коньяк, и затем нанести половину ее на корж.

Крем еще раз перемешать, всыпать в него порезанный кубиками второй корж и вылить оставшуюся пропитку. Выложить массу на первый корж, хорошо притрамбовать, накрыть пленкой и отправить в холодильник на 2-3 часа, а можно и на всю ночь.

Затем торт необходимо вынуть из кольца и украсить по желанию. Интересным декором для него могут стать шарики сухого завтрака.

Напомним, как приготовить торт "Пенек с шишками".