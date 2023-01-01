Шоколадний торт до чаю: десерт, що тане в роті

Щоб торт був смачнішим, краще довше потримати його в холодильнику перед тим, як прикрасити.

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Смачний шоколадний торт із чорносливом та ніжним кремом зі згущеного молока та масла пропонує приготувати за своїм рецептом кулінарна блогерка Людмила Борщ. Вона запевняє, що цей десерт не займе багато часу, а гості та домочадці гідно оцінять його.

Шоколадний торт із чорносливом

Інгредієнти:

борошно – 300 г;

цукор — 200 г;

розпушувач – 2 ч. л;

яйця – 2 шт;

какао — 50 г;

кефір – 250 мл;

ванільний цукор – 10 г;

сіль.

Для крему:

масло вершкове – 200 г;

згущене молоко -1 банка;

горіхи – 50 г;

чорнослив – 100 г.

Для просочення:

цукрова пудра 2-3 ст. л;

вода – 50 мл;

коньяк – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

У глибоку миску розбити яйця, додати трохи солі та цукор, добре перемішати вінчиком або міксером. Далі влити кефір кімнатної температури та знову перемішати. Потім всипати ванільний цукор і просіяти частину борошна, змішаного з какао-порошком і знову все добре перемішати, і ввести борошно, що залишилося, змішане з розпушувачем. Тісто виходить досить густим.

Форму застелити пергаментом і вилити в неї тісто, рівномірно розподіливши по всій поверхні.

Відправити форму в попередньо розігріту до 180 градусів духовку. Випікати приблизно 40-45 хвилин, перевіряючи готовність за допомогою дерев'яної шпажки. Якщо при протиканні коржа вона суха, це означає, що випічка готова.

Корж, що охолонув, розрізати на дві частини. Нижню помістити в роз'ємне кільце, а другий корж нарізати на кубики.

Наступний етап – приготування крему. Для цього масло кімнатної температури розім'яти виделкою і кілька хвилин збивати міксером, після чого влити згущене молоко і збивати ще кілька хвилин. Горіхи покришити дрібно, можна за допомогою качалки, чорнослив порізати дрібними шматочками і все відправити в крем знову добре перемішати.

Для просочення в теплу воду додати цукрову пудру та коньяк, а потім нанести половину її на корж.

Крем ще раз перемішати, всипати в нього порізаний кубиками другий корж і вилити просочення, що залишилося. Викласти масу на перший корж, добре притрамбувати, накрити плівкою і відправити в холодильник на 2-3 години, а можна і всю ніч.

Потім торт необхідно вийняти з кільця та прикрасити за бажанням. Цікавим декором для нього можуть стати кульки сухого сніданку.

Нагадаємо, як приготувати торт "Пеньок із шишками".