Хороши всегда. Топ-3 рецепта идеальных брускетт

Итальянская брускетта – это классическая закуска, которую можно приготовить буквально с чем угодно.

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Брускетты – это классическая итальянская закуска-антипасто. По сути, это бутерброд из поджаренного, или подсушенного ломтика белого хлеба, на который кладут то, что будет вкусно.

Если натереть ломтик поджаренной чиабатты чесноком, оливковым маслом и сверху положить вяленых томатов с рукколой – это тоже будет брускетта. Это бюджетно, но очень вкусно.

Три своих идеи вкусных брускетт представила кулинарный блогер из Сум Дария Дарико в своем Instagram.

Брускетта с шароном

Ингредиенты:

Батон или чиабатта – 1-2 шт;

Крем-сыр;

Хамон;

Шарон;

Рукола.

Подсушиваем кусочки белого хлеба, смазываем его крем-сыром, сверху выкладываем ломтик шарона. Шарон лучше хурмы, потому что не обладает терпкостью и лучше держит форму. Кусочек хамона и пару листков рукколы.

Брускетта с вялеными томатами

Ингредиенты:

Крем-сыр;

Моцарелла;

Вяленые томаты;

Маслины.

Смазываем подсушенную брускетту крем-сыром, выкладываем мини-моцареллы, или нарезаем их, если так удобней, кладем нарезанные вяленые помидоры и маслины. Можно добавить рукколу.

Брускетта с авокадо

Ингредиенты:

Крем-сыр;

Авокадо;

Соленая красная рыба;

Руккола.

Снова смазываем брускетту крем-сыром, кладем сверху рукколу, ломтик авокадо и тонкий ломтик соленой красной рыбы.

Также вы можете приготовить вкуснейшую намазку из копченой скумбрии. Которую также можно подавать с ломтиками подсушенного белого хлеба.