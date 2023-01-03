Хороши всегда. Топ-3 рецепта идеальных брускетт
Итальянская брускетта – это классическая закуска, которую можно приготовить буквально с чем угодно.
Брускетты – это классическая итальянская закуска-антипасто. По сути, это бутерброд из поджаренного, или подсушенного ломтика белого хлеба, на который кладут то, что будет вкусно.
Если натереть ломтик поджаренной чиабатты чесноком, оливковым маслом и сверху положить вяленых томатов с рукколой – это тоже будет брускетта. Это бюджетно, но очень вкусно.
Три своих идеи вкусных брускетт представила кулинарный блогер из Сум Дария Дарико в своем Instagram.
Брускетта с шароном
Ингредиенты:
- Батон или чиабатта – 1-2 шт;
- Крем-сыр;
- Хамон;
- Шарон;
- Рукола.
Подсушиваем кусочки белого хлеба, смазываем его крем-сыром, сверху выкладываем ломтик шарона. Шарон лучше хурмы, потому что не обладает терпкостью и лучше держит форму. Кусочек хамона и пару листков рукколы.
Брускетта с вялеными томатами
Ингредиенты:
- Крем-сыр;
- Моцарелла;
- Вяленые томаты;
- Маслины.
Смазываем подсушенную брускетту крем-сыром, выкладываем мини-моцареллы, или нарезаем их, если так удобней, кладем нарезанные вяленые помидоры и маслины. Можно добавить рукколу.
Брускетта с авокадо
Ингредиенты:
- Крем-сыр;
- Авокадо;
- Соленая красная рыба;
- Руккола.
Снова смазываем брускетту крем-сыром, кладем сверху рукколу, ломтик авокадо и тонкий ломтик соленой красной рыбы.
Также вы можете приготовить вкуснейшую намазку из копченой скумбрии. Которую также можно подавать с ломтиками подсушенного белого хлеба.