Смачні завжди. Топ 3 рецепти ідеальних брускет

Італійська брускета — це класична закуска, яку можна приготувати буквально з чим завгодно.

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Брускети — це традиційна італійська закуска-антипасто. По суті, це бутерброд із підсмаженої або підсушеної скибочки білого хліба, на який кладуть те, що буде смачно.

Якщо натерти скибочку підсмаженої чабатти часником, оливковою олією та зверху покласти в'ялених томатів із руколою — це теж буде брускета. Це бюджетно, але дуже смачно.

Три свої ідеї смачних брускет представила кулінарна блогерка із Сум Дарія Даріко у своєму Instagram.

Брускета із шароном

Інгредієнти:

батон чи чабатта — 1-2 шт;

крем-сир;

хамон;

шарон;

рукола.

Підсушуємо шматочки білого хліба, намащуємо його крем-сиром, зверху викладаємо скибочку шарону. Шарон кращий за хурму, тому що не має терпкості й краще тримає форму. Шматок хамону та кілька листків руколи.

Брускета з в'яленими томатами

Інгредієнти:

крем-сир;

моцарелла;

в'ялені томати;

маслини.

Змащуємо підсушену брускету крем-сиром, викладаємо мінімоцарелли, або нарізаємо їх, якщо так зручніше, кладемо нарізані в'ялені помідори та маслини. Можна додати руколу.

Брускета з авокадо

Інгредієнти:

крем-сир;

авокадо;

солона червона риба;

рукола.

Знову змащуємо брускету крем-сиром, кладемо зверху руколу, скибочку авокадо та тонку скибочку солоної червоної риби.

Також ви можете приготувати найсмачнішу намазку з копченої скумбрії. Яку можна подавати зі скибочками підсушеного білого хліба.