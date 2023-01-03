Смачні завжди. Топ 3 рецепти ідеальних брускет
Італійська брускета — це класична закуска, яку можна приготувати буквально з чим завгодно.
Брускети — це традиційна італійська закуска-антипасто. По суті, це бутерброд із підсмаженої або підсушеної скибочки білого хліба, на який кладуть те, що буде смачно.
Якщо натерти скибочку підсмаженої чабатти часником, оливковою олією та зверху покласти в'ялених томатів із руколою — це теж буде брускета. Це бюджетно, але дуже смачно.
Три свої ідеї смачних брускет представила кулінарна блогерка із Сум Дарія Даріко у своєму Instagram.
Брускета із шароном
Інгредієнти:
- батон чи чабатта — 1-2 шт;
- крем-сир;
- хамон;
- шарон;
- рукола.
Підсушуємо шматочки білого хліба, намащуємо його крем-сиром, зверху викладаємо скибочку шарону. Шарон кращий за хурму, тому що не має терпкості й краще тримає форму. Шматок хамону та кілька листків руколи.
Брускета з в'яленими томатами
Інгредієнти:
- крем-сир;
- моцарелла;
- в'ялені томати;
- маслини.
Змащуємо підсушену брускету крем-сиром, викладаємо мінімоцарелли, або нарізаємо їх, якщо так зручніше, кладемо нарізані в'ялені помідори та маслини. Можна додати руколу.
Брускета з авокадо
Інгредієнти:
- крем-сир;
- авокадо;
- солона червона риба;
- рукола.
Знову змащуємо брускету крем-сиром, кладемо зверху руколу, скибочку авокадо та тонку скибочку солоної червоної риби.
Також ви можете приготувати найсмачнішу намазку з копченої скумбрії. Яку можна подавати зі скибочками підсушеного білого хліба.