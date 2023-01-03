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Еда

Шоколадный медовик: новый рецепт любимого десерта

Шоколадный медовик
Фото: https://souspark.ru | Шоколадный медовик

Для отделки торта используются два вида шоколада.

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Рецептов торта "Медовик" и способов его приготовления, кроме классического, существует довольно немало. Сегодня мы предлагаем попробовать рецепт шоколадного медовика, необычный вкус которого понравится каждому, кто его попробует.

Шоколадный торт "Медовик"

Ингредиенты:

  • Мед – 4 ст. л;
  • Молоко – 10 мл;
  • Сливочное масло – 140 гр;
  • Молочный шоколад – 30 гр;
  • Пищевая сода — 1,5 ч. л;
  • Сливки – 60 мл;
  • Яйца куриные – 5 шт;
  • Темный шоколад – 100 гр;
  • Соль – щепотка;
  • Сметана 25% – 450 гр;
  • Сахар – 150 гр;
  • Сахарная пудра – 100 гр;
  • Какао – 2 ст. л;
  • Сливки 33% – 300 мл;
  • Мука – 210 гр.

Способ приготовления:

В глубокой сковороде на среднем огне разогреть сливочное масло, а когда оно растает, добавить мед, соединив массу. Туда же добавить соду и, перемешивая, подержать на огне три минуты.

Яйца вбить в глубокую миску или чашу миксера, добавить сахар и взбивать миксером до белого цвета. Затем в эту массу просеять муку вместе с какао, перемешать лопаткой.

Туда же аккуратно вмешать масляно-медовую массу, все еще раз хорошо перемешать.

На застеленный пергаментом противень вылить тесто и равномерно распределить по поверхности. Отправить противень с тестом в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 20 минут.

Когда корж будет готов, остудить его, а затем аккуратно обрезать все неровности по краям. Корж разделить пополам и разрезать вдоль надвое. В итоге должно получиться четыре одинаковых коржа.

В отдельной миске сбить сливки (250 гр) и сахарную пудру до образования устойчивых пиков. Затем в крем добавить сметану и тщательно все перемешать.

Далее идет сборка торта. На нижний корж нанести крем, равномерно распределить его по всей поверхности, затем положить следующий корж, а сверху крем, и так далее. Верх последнего коржа оставить сухим. Бортики торта смазать оставшимся кремом, посыпать бока крошкой и поставить его на час в холодное место.

На водяной бане расплавить темный шоколад, добавить сливки (50 гр), все хорошо перемешать. Вылить глазурь на поверхность торта.

Молочный шоколад так же расплавить на водяной бане, добавить молоко и хорошо перемешать. Этой массой нанести узор на верх десерта.

Напомним, как приготовить медовик без выпечки.