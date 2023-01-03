Шоколадный медовик: новый рецепт любимого десерта
Для отделки торта используются два вида шоколада.
Рецептов торта "Медовик" и способов его приготовления, кроме классического, существует довольно немало. Сегодня мы предлагаем попробовать рецепт шоколадного медовика, необычный вкус которого понравится каждому, кто его попробует.
Шоколадный торт "Медовик"
Ингредиенты:
- Мед – 4 ст. л;
- Молоко – 10 мл;
- Сливочное масло – 140 гр;
- Молочный шоколад – 30 гр;
- Пищевая сода — 1,5 ч. л;
- Сливки – 60 мл;
- Яйца куриные – 5 шт;
- Темный шоколад – 100 гр;
- Соль – щепотка;
- Сметана 25% – 450 гр;
- Сахар – 150 гр;
- Сахарная пудра – 100 гр;
- Какао – 2 ст. л;
- Сливки 33% – 300 мл;
- Мука – 210 гр.
Способ приготовления:
В глубокой сковороде на среднем огне разогреть сливочное масло, а когда оно растает, добавить мед, соединив массу. Туда же добавить соду и, перемешивая, подержать на огне три минуты.
Яйца вбить в глубокую миску или чашу миксера, добавить сахар и взбивать миксером до белого цвета. Затем в эту массу просеять муку вместе с какао, перемешать лопаткой.
Туда же аккуратно вмешать масляно-медовую массу, все еще раз хорошо перемешать.
На застеленный пергаментом противень вылить тесто и равномерно распределить по поверхности. Отправить противень с тестом в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, на 20 минут.
Когда корж будет готов, остудить его, а затем аккуратно обрезать все неровности по краям. Корж разделить пополам и разрезать вдоль надвое. В итоге должно получиться четыре одинаковых коржа.
В отдельной миске сбить сливки (250 гр) и сахарную пудру до образования устойчивых пиков. Затем в крем добавить сметану и тщательно все перемешать.
Далее идет сборка торта. На нижний корж нанести крем, равномерно распределить его по всей поверхности, затем положить следующий корж, а сверху крем, и так далее. Верх последнего коржа оставить сухим. Бортики торта смазать оставшимся кремом, посыпать бока крошкой и поставить его на час в холодное место.
На водяной бане расплавить темный шоколад, добавить сливки (50 гр), все хорошо перемешать. Вылить глазурь на поверхность торта.
Молочный шоколад так же расплавить на водяной бане, добавить молоко и хорошо перемешать. Этой массой нанести узор на верх десерта.
Напомним, как приготовить медовик без выпечки.