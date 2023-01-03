Шоколадний медовик: новий рецепт улюбленого десерту
Для обробки торта використовуються два види шоколаду.
Рецептів торта "Медовик" і способів його приготування, крім класичного, існує чимало. Сьогодні ми пропонуємо скуштувати рецепт шоколадного медовика, незвичайний смак якого сподобається кожному, хто його скуштує.
Шоколадний торт "Медовик"
Інгредієнти:
- мед — 4 ст. л;
- молоко — 10мл;
- вершкове масло — 140 г;
- молочний шоколад — 30 г;
- харчова сода — 1,5 ч. л;
- вершки — 60 мл;
- яйця курячі — 5 шт;
- темний шоколад — 100 г;
- сіль — дрібка;
- сметана 25% — 450 г;
- цукор — 150 г;
- цукрова пудра — 100 г;
- какао — 2 ст. л;
- вершки 33% — 300 мл;
- борошно — 210 г.
Спосіб приготування:
У глибокій сковороді на середньому вогні розігріти вершкове масло, а коли воно розтане, додати мед, з'єднавши масу. Туди додати соду і, перемішуючи, потримати на вогні три хвилини.
Яйця вбити в глибоку миску або чашу міксера, додати цукор і збивати міксером до білого кольору. Потім у цю масу просіяти борошно разом із какао, перемішати лопаткою.
Туди ж обережно вмішати масляно-медову масу, все ще добре перемішати.
На застелений пергаментом лист вилити тісто і рівномірно розподілити по поверхні. Відправити лист із тістом у духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, на 20 хвилин.
Коли корж буде готовий, охолодити його, а потім обережно обрізати всі нерівності по краях. Корж розділити навпіл і розрізати вздовж навпіл. Зрештою має вийти чотири однакові коржі.
В окремій мисці збити вершки (250 г) та цукрову пудру до утворення стійких піків. Потім у крем додати сметану і ретельно все перемішати.
Далі йде складання торта. На нижній корж нанести крем, рівномірно розподілити його по всій поверхні, потім покласти наступний корж, а зверху крем і так далі. Верх останнього коржа залишити сухим. Бортики торта змастити кремом, що залишився, посипати боки крихтою і поставити його на годину в холодне місце.
На водяній бані розплавити темний шоколад, додати вершки (50 г), все добре перемішати. Вилити глазур на поверхню торта.
Молочний шоколад також розплавити на водяній бані, додати молоко і добре перемішати. Цією масою нанести візерунок на верх десерту.