Шоколадний медовик: новий рецепт улюбленого десерту

Для обробки торта використовуються два види шоколаду.

Related video

Рецептів торта "Медовик" і способів його приготування, крім класичного, існує чимало. Сьогодні ми пропонуємо скуштувати рецепт шоколадного медовика, незвичайний смак якого сподобається кожному, хто його скуштує.

Шоколадний торт "Медовик"

Інгредієнти:

мед — 4 ст. л;

молоко — 10мл;

вершкове масло — 140 г;

молочний шоколад — 30 г;

харчова сода — 1,5 ч. л;

вершки — 60 мл;

яйця курячі — 5 шт;

темний шоколад — 100 г;

сіль — дрібка;

сметана 25% — 450 г;

цукор — 150 г;

цукрова пудра — 100 г;

какао — 2 ст. л;

вершки 33% — 300 мл;

борошно — 210 г.

Спосіб приготування:

У глибокій сковороді на середньому вогні розігріти вершкове масло, а коли воно розтане, додати мед, з'єднавши масу. Туди додати соду і, перемішуючи, потримати на вогні три хвилини.

Яйця вбити в глибоку миску або чашу міксера, додати цукор і збивати міксером до білого кольору. Потім у цю масу просіяти борошно разом із какао, перемішати лопаткою.

Туди ж обережно вмішати масляно-медову масу, все ще добре перемішати.

На застелений пергаментом лист вилити тісто і рівномірно розподілити по поверхні. Відправити лист із тістом у духовку, попередньо розігріту до 180 градусів, на 20 хвилин.

Коли корж буде готовий, охолодити його, а потім обережно обрізати всі нерівності по краях. Корж розділити навпіл і розрізати вздовж навпіл. Зрештою має вийти чотири однакові коржі.

В окремій мисці збити вершки (250 г) та цукрову пудру до утворення стійких піків. Потім у крем додати сметану і ретельно все перемішати.

Далі йде складання торта. На нижній корж нанести крем, рівномірно розподілити його по всій поверхні, потім покласти наступний корж, а зверху крем і так далі. Верх останнього коржа залишити сухим. Бортики торта змастити кремом, що залишився, посипати боки крихтою і поставити його на годину в холодне місце.

На водяній бані розплавити темний шоколад, додати вершки (50 г), все добре перемішати. Вилити глазур на поверхню торта.

Молочний шоколад також розплавити на водяній бані, додати молоко і добре перемішати. Цією масою нанести візерунок на верх десерту.

Як приготувати медовик без випічки.