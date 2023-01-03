Не хуже, чем в McDonald's: рецепт пирога "Чизбургер"
Пирог получается сочным и очень сытным.
Пока в большинстве украинских городов рестораны быстрого питания McDonald's закрыты в связи со сложившейся обстановкой, тем, кто соскучился по чизбургерам, предлагаем приготовить пирог с аналогичным вкусом по рецепту из блога "Мамины рецепты". Он получается сочный, нежный и очень сытный.
Мясной пирог "Чизбургер"
Ингредиенты:
- Слоеное дрожжевое тесто – 400 гр;
- Фарш говяжий – 400 гр;
- Лук – 1 шт;
- Соль, перец по вкусу;
- Кетчуп – 4 ст. л;
- Горчица зернистая – 0,5 ч. л;
- Огурцы соленые или маринованные – 2 шт.
- Сыр – 6 шт;
- Помидор большой – 1 шт.
- Желток + молоко – для смазывания
- Кунжут – по вкусу.
Способ приготовления:
На разогретой сковороде обжарить фарш, добавив в него мелко нарезанный лук, соль и специи. Тесто разморозить, один лист положить в разъемную форму, сделав высокие бортики. Дно пирога смазать кетчупом, смешанным с горчицей, сверху выложить фарш и снова смазать томатно-горчичным соусом. Следующий слой – порезанные кольцами маринованные огурцы, затем – тонко порезанный сыр пластинами. На него – помидоры, наверх – еще слайсы сыра.
Закрыть начинкой вырезанным по форме пластом теста, защипнув его с бортиками. Верх смазать желтком с молоком и посыпать кунжутом.
Пирог отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут до появления румяной корочки. Пирог остудить и вынуть из формы, переложив его на плоское блюдо.
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