Не гірше, ніж у McDonald's: рецепт пирога "Чизбургер"

Пиріг виходить соковитим і дуже ситним.

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Поки в більшості українських міст ресторани швидкого харчування McDonald's закриті у зв'язку зі ситуацією, що склалася, тим, хто скучив за чизбургерами, пропонуємо приготувати пиріг з аналогічним смаком за рецептом з блогу "Мамині рецепти". Він виходить соковитий, ніжний та дуже ситний.

М'ясний пиріг "Чизбургер"

Інгредієнти:

Листкове дріжджове тісто — 400 г;

Фарш яловичий — 400 г;

Цибуля — 1 шт.;

Сіль, перець до свого смаку;

Кетчуп — 4 ст. л.;

Гірчиця зерниста — 0,5 ч. л.;

Огірки солоні чи мариновані — 2 шт.;

Сир — 6 шт.;

Помідор великий — 1 шт.;

Жовток + молоко — для змащування;

Кунжут — до смаку.

Спосіб приготування:

На розігрітій сковороді обсмажити фарш, додавши до нього дрібно нарізану цибулю, сіль та спеції. Тісто розморозити, один лист покласти в роз'ємну форму, зробивши високі борти. Дно пирога змастити кетчупом, змішаним із гірчицею, зверху викласти фарш і знову змастити томатно-гірчичним соусом. Наступний шар — порізані кільцями мариновані огірки, потім тонко порізаний сир пластинами. На нього помідори, нагору ще слайси сиру.

Закрити начинкою вирізаним формою пластом тіста, защипнувши його з бортиками. Верх змастити жовтком із молоком і посипати кунжутом.

Пиріг відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин до появи рум'яної скоринки. Пиріг остудити і вийняти з форми, переклавши його на плоску страву.

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