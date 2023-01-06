Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Еда

На любой вкус: топ-5 начинок для тарталеток

начинка для тарталеток, тарталетки, рецепт тарталеток, простые тарталетки
Фото: Getty Images

Тарталетка — закуска, которая всегда нравится гостям и улетает со стола в первую очередь.

Related video

Тарталетки — всегда желанное украшение стола. Они хороши и на Новый год, и на день рождения, и на любой другой праздник. Это универсальное фуршетное блюдо. Рецептов начинок для тарталеток очень много, а готовятся они крайне быстро и из доступных продуктов.

Начинки для тарталеток

Рыбная:

  • 200 г скумбрии (горбуши) горячего копчения
  • 1 свежий огурец
  • 1 ст.л. майонеза
  • 1 ч.л. горчицы

Яичная:

  • 5 желтков
  • 2 ст.л. любой зелени
  • 1 ст.л творожного сыра
  • 1 ст.л. майонеза
  • 1 ч.л. горчицы
  • соль, перец по вкусу

Куриная:

  • 300 г отварного куриного филе
  • 1 болгарский перец
  • 1 свежий огурец
  • 2 ст.л. майонеза

Грибная:

  • 200 г шампиньонов
  • 100 г твердого сыра
  • 100 г консервированной кукурузы
  • 1 зубчика чеснока
  • укроп

Ананасовая:

  • 1 ст.л. твердого сыра
  • 1 зубчика чеснока
  • 1 ст.л. майонеза
  • 4 колечка ананаса

Совет:

Тарталетки с начинками обычно подают как холодную закуску, однако тарталетки, в которых есть твердый сыр — при желании можно подать и в горячем виде.

Напомним, рецепт салата с куриными сердечками в корзинках из лаваша.