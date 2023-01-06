Еда
На любой вкус: топ-5 начинок для тарталеток
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Тарталетка — закуска, которая всегда нравится гостям и улетает со стола в первую очередь.
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Тарталетки — всегда желанное украшение стола. Они хороши и на Новый год, и на день рождения, и на любой другой праздник. Это универсальное фуршетное блюдо. Рецептов начинок для тарталеток очень много, а готовятся они крайне быстро и из доступных продуктов.
Начинки для тарталеток
Рыбная:
- 200 г скумбрии (горбуши) горячего копчения
- 1 свежий огурец
- 1 ст.л. майонеза
- 1 ч.л. горчицы
Яичная:
- 5 желтков
- 2 ст.л. любой зелени
- 1 ст.л творожного сыра
- 1 ст.л. майонеза
- 1 ч.л. горчицы
- соль, перец по вкусу
Куриная:
- 300 г отварного куриного филе
- 1 болгарский перец
- 1 свежий огурец
- 2 ст.л. майонеза
Грибная:
- 200 г шампиньонов
- 100 г твердого сыра
- 100 г консервированной кукурузы
- 1 зубчика чеснока
- укроп
Ананасовая:
- 1 ст.л. твердого сыра
- 1 зубчика чеснока
- 1 ст.л. майонеза
- 4 колечка ананаса
Совет:
Тарталетки с начинками обычно подают как холодную закуску, однако тарталетки, в которых есть твердый сыр — при желании можно подать и в горячем виде.
Напомним, рецепт салата с куриными сердечками в корзинках из лаваша.