На любой вкус: топ-5 начинок для тарталеток

Тарталетка — закуска, которая всегда нравится гостям и улетает со стола в первую очередь.

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Тарталетки — всегда желанное украшение стола. Они хороши и на Новый год, и на день рождения, и на любой другой праздник. Это универсальное фуршетное блюдо. Рецептов начинок для тарталеток очень много, а готовятся они крайне быстро и из доступных продуктов.

Начинки для тарталеток

Рыбная:

200 г скумбрии (горбуши) горячего копчения

1 свежий огурец

1 ст.л. майонеза

1 ч.л. горчицы

Яичная:

5 желтков

2 ст.л. любой зелени

1 ст.л творожного сыра

1 ст.л. майонеза

1 ч.л. горчицы

соль, перец по вкусу

Куриная:

300 г отварного куриного филе

1 болгарский перец

1 свежий огурец

2 ст.л. майонеза

Грибная:

200 г шампиньонов

100 г твердого сыра

100 г консервированной кукурузы

1 зубчика чеснока

укроп

Ананасовая:

1 ст.л. твердого сыра

1 зубчика чеснока

1 ст.л. майонеза

4 колечка ананаса

Совет:

Тарталетки с начинками обычно подают как холодную закуску, однако тарталетки, в которых есть твердый сыр — при желании можно подать и в горячем виде.

Напомним, рецепт салата с куриными сердечками в корзинках из лаваша.