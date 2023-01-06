На будь-який смак: топ 5 начинок для тарталеток

Тарталетка — закуска, яка завжди подобається гостям і яку змітають зі столу насамперед.

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Тарталетки — завжди бажана прикраса столу. Вони гарні і на Новий рік, і на день народження, і на будь-яке інше свято. Це універсальна фуршетна страва. Рецептів начинок для тарталеток дуже багато, а вони готуються дуже швидко та з доступних продуктів.

Начинки для тарталеток

Рибна:

200 г скумбрії (горбуші) гарячого копчення

1 свіжий огірок

1 ст.л. майонезу

1 ч.л. гірчиці

Яєчна:

5 жовтків

2 ст. будь-якої зелені

1 ст.л сирного сиру

1 ст. майонезу

1 ч.л. гірчиці

сіль, перець до смаку

Куряча:

300 гр відвареного курячого філе

1 болгарський перець

1 свіжий огірок

2 ст.л. майонезу

Грибна:

200 гр печериць

100 гр твердого сиру

100 гр консервованої кукурудзи

1 зубчик часнику

кріп

Ананасова:

1 ст.л. твердого сиру

1 зубчик часнику

1 ст.л. майонезу

4 кільця ананаса

Порада:

Тарталетки з начинками зазвичай подають як холодну закуску, проте тарталетки, в яких є твердий сир, за бажання можна подати і в гарячому вигляді.

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