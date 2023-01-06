Їжа
На будь-який смак: топ 5 начинок для тарталеток
525
Тарталетка — закуска, яка завжди подобається гостям і яку змітають зі столу насамперед.
Related video
Тарталетки — завжди бажана прикраса столу. Вони гарні і на Новий рік, і на день народження, і на будь-яке інше свято. Це універсальна фуршетна страва. Рецептів начинок для тарталеток дуже багато, а вони готуються дуже швидко та з доступних продуктів.
Начинки для тарталеток
Рибна:
- 200 г скумбрії (горбуші) гарячого копчення
- 1 свіжий огірок
- 1 ст.л. майонезу
- 1 ч.л. гірчиці
Яєчна:
- 5 жовтків
- 2 ст. будь-якої зелені
- 1 ст.л сирного сиру
- 1 ст. майонезу
- 1 ч.л. гірчиці
- сіль, перець до смаку
Куряча:
- 300 гр відвареного курячого філе
- 1 болгарський перець
- 1 свіжий огірок
- 2 ст.л. майонезу
Грибна:
- 200 гр печериць
- 100 гр твердого сиру
- 100 гр консервованої кукурудзи
- 1 зубчик часнику
- кріп
Ананасова:
- 1 ст.л. твердого сиру
- 1 зубчик часнику
- 1 ст.л. майонезу
- 4 кільця ананаса
Порада:
Тарталетки з начинками зазвичай подають як холодну закуску, проте тарталетки, в яких є твердий сир, за бажання можна подати і в гарячому вигляді.
Нагадаємо, рецепт салату з курячими серцями в кошиках із лаваша.