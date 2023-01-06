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Їжа

На будь-який смак: топ 5 начинок для тарталеток

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Фото: Getty Images

Тарталетка — закуска, яка завжди подобається гостям і яку змітають зі столу насамперед.

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Тарталетки — завжди бажана прикраса столу. Вони гарні і на Новий рік, і на день народження, і на будь-яке інше свято. Це універсальна фуршетна страва. Рецептів начинок для тарталеток дуже багато, а вони готуються дуже швидко та з доступних продуктів.

Начинки для тарталеток

Рибна:

  • 200 г скумбрії (горбуші) гарячого копчення
  • 1 свіжий огірок
  • 1 ст.л. майонезу
  • 1 ч.л. гірчиці

Яєчна:

  • 5 жовтків
  • 2 ст. будь-якої зелені
  • 1 ст.л сирного сиру
  • 1 ст. майонезу
  • 1 ч.л. гірчиці
  • сіль, перець до смаку

Куряча:

  • 300 гр відвареного курячого філе
  • 1 болгарський перець
  • 1 свіжий огірок
  • 2 ст.л. майонезу

Грибна:

  • 200 гр печериць
  • 100 гр твердого сиру
  • 100 гр консервованої кукурудзи
  • 1 зубчик часнику
  • кріп

Ананасова:

  • 1 ст.л. твердого сиру
  • 1 зубчик часнику
  • 1 ст.л. майонезу
  • 4 кільця ананаса

Порада:

Тарталетки з начинками зазвичай подають як холодну закуску, проте тарталетки, в яких є твердий сир, за бажання можна подати і в гарячому вигляді.

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